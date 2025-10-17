[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 ‘제15회 2025 대한민국 SNS 대상’에서 광역자치단체 부문 대상을 받으며 3년 연속 대한민국 최고의 SNS 소통 지자체로 자리매김했다고 16일 밝혔다.

‘대한민국 SNS 대상’은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 대표 SNS 시상식으로, 유튜브, 인스타그램 등의 SNS 활용도를 종합적으로 평가해 국민과 활발히 소통하고 있는 기업과 공공 기관을 부문별로 선정해 시상한다.

올해는 137개 기관이 참여했으며 정량·전문가·사용자 평가를 병행한 다면적 심사를 통해 공정성과 전문성을 확보했다.

그동안 경북도는 공식 유튜브 채널 ‘보이소TV’를 중심으로 인스타그램, 페이스북 등 플랫폼 간 연계 운영체계를 구축해 실시간 소통을 강화하고 모두가 공감할 수 있는 감성형 콘텐츠를 통해 정책 홍보의 저변을 확대해 왔다.

특히 올해는 APEC 2025, 경북에서 세계로!, AI 기반 콘텐츠 혁신, 유산과 정신의 중심지, 글로벌 K-콘텐츠의 뿌리, 지방시대를 선도하는 경북도 등 5가지 핵심 키워드를 중심으로 한 뉴미디어 캠페인을 전개해 세대와 지역을 잇는 참여형 소통 행정을 실현하고 있다.

경북도는 향후 AI 기술을 접목한 APEC 레거시 홍보 전략 등을 마련하여 디지털 행정홍보의 선도 지자체로 입지를 더 강화해 나갈 계획이다.

임대성 경북도 대변인은 “3년 연속 대상 수상은 도민과의 진정성 있는 소통이 이룬 결과이자 경북도의 뉴미디어 행정이 국민에게 신뢰받고 있음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 공익적 가치와 세대 간 소통을 강화하는 콘텐츠를 통해 글로벌 경북의 위상을 세계에 알리겠다”고 말했다.