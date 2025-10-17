[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 2025 APEC 정상회의를 앞두고 무슬림 참가자 및 해외 방문객을 위한 할랄음식점 운영 준비에 박차를 가하고 있다.

경주시는 지난 15일에는 보문단지 내 ‘하이아시아(HI-ASIA) 경주점’에서 조리시설, 위생관리, 메뉴 구성 및 서비스 운영 체계에 대한 현장 점검을 실시했다.

이날 점검에는 이철우 경북지사와 주낙영 경주시장 등 30여명이 참석했으며 관계자들과 함께 조리 과정을 직접 확인하고 시식 평가를 통해 음식의 품질과 맛을 검증했다.

‘하이아시아 경주점’(경주시 보문로 555)은 공모를 통해 부산에서 할랄음식점을 운영 중인 전문 셰프가 직접 운영한다. APEC 정상회의 기간 중 조식·중식·석식을 뷔페 형식으로 제공할 예정이다.

‘할랄(Halal)’은 이슬람 율법에 따라 무슬림이 섭취할 수 있도록 도축·가공·조리 과정 전반에 엄격한 기준을 적용한 음식을 뜻한다.

경주시는 할랄음식점 운영을 통해 APEC 참가자와 방문객에게 신뢰할 수 있는 식문화를 제공하고, 원활한 회의 진행을 지원할 방침이다.

주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의를 찾는 다양한 문화권의 참가자들이 안심하고 식사할 수 있도록 철저히 준비하고, 품격 있는 손님맞이로 성공적인 회의 개최를 이끌겠다”고 말했다.