[헤럴드경제=김영철 기자] 훈 마네트 캄보디아 총리는 16일 한국 국민이 자국에서 숨진 데 대해 심심한 유감과 안타까움을 표하고, 앞으로 도주 중인 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호를 위해 더 노력하겠다고 밝혔다.
외교부에 따르면 마네트 총리는 이날 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀을 만난 자리에서 이같이 말했다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2025-10-16 18:34:51 수정 2025-10-16 19:52:23
[헤럴드경제=김영철 기자] 훈 마네트 캄보디아 총리는 16일 한국 국민이 자국에서 숨진 데 대해 심심한 유감과 안타까움을 표하고, 앞으로 도주 중인 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호를 위해 더 노력하겠다고 밝혔다.
외교부에 따르면 마네트 총리는 이날 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀을 만난 자리에서 이같이 말했다.
올 한해 캄보디아에 경찰 공조요청만 34건인데…회신은 8건뿐
올 한 해 경찰이 인터폴(국제형사경찰기구)을 통해 캄보디아에 요청한 국제공조가 30건이 넘지만 극히 일부만 회신이 온 것으로 나타났다.
“회당 출연료 5억, 너무 심하다했더니” 결국 10배 벌었다→왜 한국은 못 만드나, ‘탄식’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “1000억→1조원, 10배 수익” 넷플릭스가 전 세계 열풍을 몰고 온 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’으로 10배가 넘는 수익을 낸 것으로 전해졌다. 한국에서 탄생했어야 할 K-콘텐츠를 해외 제작사가 만들어 대박을 내면서 뼈 아픈 자성론이 쏟아지고 있다. 이훈기 국회 과학기술정보통신위원회(더불어민주당) 의원은 13일 국정감사에서 “1억 달러 투자(1390억 원)해서 만든 건데, 수익은 약 10억 달러(1조3900억 원)가 예상된다. 제가 보기에는 10배를 넘어 수십 배의 수익이 날 것 같다”고 말했다. 이 의원은 “이렇게 중요한 OTT 전담 인력이 2명(과학기술정보통신부)이다. 국제적 경쟁을 한다? 납득이 안 된다”고 덧붙였다. ‘케데헌’은 한국의 전통문화와 K팝을 소재로 만들어졌다. K팝 걸그룹인 헌트릭스가 보이그룹인 사자 보이즈에 맞서 싸우는 내용의 애니메이션이다. 소니 픽쳐스가 제작하고 넷플릭스에서 공개됐다. 넷플릭스 최초 시청수 3억뷰를
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1