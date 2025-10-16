[헤럴드경제=장연주 기자] 영국 런던이 ‘휴대전화 절도’의 성지로 급부상했다.

15일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 지난해 런던에서 도난당한 휴대전화는 8만대로 2023년(6만4000대)에 비헤 크게 늘었다.

최근 런던에서는 전체적으로 범죄는 줄어들고 있지만 휴대전화 절도만 급증한 것으로 분석됐다. 더욱이 휴대전화 절도 범죄는 지난해 전체 도난 사건의 약 70%를 차지할 정도로 비중이 매우 커졌다.

이 같은 현상은 경찰 예산 삭감으로 인한 인력 부족과 이에 따른 경범죄 수사 축소, 여기에다 2018년부터 활개치기 시작한 전기자전거의 빠른 도주 수단화 등에서 비롯됐다는 분석이 나오고 있다.

런던 내 절도범들은 복면과 모자를 착용하고 길을 걷는 시민들의 손에서 재빠르게 휴대전화를 낚아채고 전기자전거로 도주하는 수법을 사용하는 것으로 나타났다.

결국 이 같은 절도 행각으로 런던은 유럽 내 범죄의 중심지라는 불명예를 안게 됐다.

더욱이 이 같은 절도 행각은 단순한 ‘길거리 도둑’ 수준이 아닌 범죄 조직에 의해 산업화된 범죄로 드러나기도 했다.

예컨데, 지난해 12월 한 여성이 ‘내 아이폰 찾기’ 기능으로 도난 당한 휴대폰을 추적해 히스로 공항 인근 창고에서 1000여 대의 아이폰이 밀반입된 사실을 알려, 경찰이 대규모 수사에 나서기도 했다.

런던 경찰의 수사 결과, 훔친 휴대전화 약 4만대를 중국으로 밀수출한 혐의를 받는 30대 남성 2명을 체포했다. 이들 절도폰은 대부분 중국과 알제리로 보내졌으며, 중국에서 최신 기종은 5000달러(약 700만원)에 고가로 거래된 것으로 드러났다.