[헤럴드경제=심아란·신주희 기자] “한국 주도 업종인 반도체의 2026년 순이익은 82조원으로 예상돼 역사적 고점을 경신할 것으로 보인다. 유사한 성장세를 보였던 과거 주가 상승률을 대입하면 반도체 지수는 35%의 상승 여력을 가졌다. 시총 1·2위 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 30%인 점을 감안하면 코스피는 10~12% 추가 상승해 4200까지도 가능하다.”

국내를 대표하는 애널리스트 이재만 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실장은 16일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 개최한 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 이같이 분석했다. 이날 이 실장은 올 4분기와 내년까지 ‘미국과 한국 주식시장 전망과 투자 전략’을 주제로 강연에 나섰다.

이 실장은 한국시장에서 가장 중요한 업종으로 주저없이 반도체를 지목했다. 전체 시가총액에서 차지하는 비중은 물론 지난달부터 이달까지 외국인 매수세가 급속도로 유입되는 종목 역시 삼성전자와 SK하이닉스로 대표되기 때문이다.

그는 “삼성전자가 이달 신고가를 썼는데 3분기 실적이 예상보다 좋았다”라며 “내년 실적 추정치 역시 상향 조정될 가능성이 있고 3년 연속 이익 증가가 기대된다”라고 말했다.

이 실장 분석에 따르면 반도체 이익이 3년 연속 증가한 것은 ▷2016~2018년 ▷2020~2022년에 이어 이번이 세 번째로 점쳐진다. 연속 성장의 출발점이던 2016~2018년에 반도체 지수 상승률은 89.8%를 기록했다. 현재(2024~2026년) 지수 상승률은 54% 수준으로 과거 대비 성장 잠재력을 지녔다는 평가다. 따라서 코스피지수 역시 여전히 성장이 예상되고 있다.

이 실장은 “다른 업종에 따라 지수 높낮이는 달라질 수 있으나 반도체가 국내 지수 상승의 원동력이 될 것”이라며 “반도체 외에도 조선·방산·전력 등이 순환하며 지수를 끌어올릴 수 있다”라고 말했다.

물론 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인한 생산 단가 상승과 수익성 변동성은 변수로 꼽힌다. 다만 이 실장은 이재명 정부가 ‘국가주도형 투자’를 표방하는 점을 긍정적으로 조명했다.

그는 “기획재정부가 11조원을 첨단 산업인 AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·첨단제조 등의 기술개발에 투입하기로 했다”라며 “정부가 움직이면 민간 기업이 따라갈 가능성이 높고 해당 업종 중 현금이 많은 기업이라면 투자를 진행할 여력이 있어 국내는 긍정적”이라고 설명했다. 시가총액 기준으로 현금이 넉넉한 종목으로는 ▷삼성전자 ▷네이버 ▷카카오 등이 꼽혔다.

이 실장은 기본적으로 한국은 물론 미국 역시 유동성 증가 환경에 놓였다는 점에서 주식시장을 향한 긍정적 관점을 유지했다. 실제로 올해 미국 S&P500은 3년 연속 상승했으며 한국 주가지수 역시 글로벌 1등 수익률을 기록하고 있다.

그는 “미국 연준은 9월 기준금리를 인하했고 10월과 12월 추가 인하 가능성도 시사했다”라며 “미국 GDP는 성장하고 있어 경기침체기가 아니지만 고용시장에 대한 우려 등으로 연준이 선제적으로 움직이는 보험성 금리 인하를 시행하고 있다”라고 말했다.

이 실장은 미국의 보험성 금리인하는 30년 전에도 시행된 점에 주목하고 있다. 1995~1996년 사이 GDP가 성장하고 경기침체 시그널도 제한적인 상황에서 연준은 세 차례에 걸쳐 금리인하를 단행했다. 그는 30년 전과 현재 금리 환경은 물론 주식시장에서도 유사한 패턴을 찾았다.

이 실장은 “1995년은 미국에서 인터넷 혁명이 시작돼 IT 업종이 가파른 주가 상승세 보이던 원년”이라며 “현재 역시 보험성 금리인하와 함께 IT 중심의 산업변화가 이뤄지는 점이 시사점”이라고 짚었다.

이어 그는 “보험성 금리인하 이후 주택가격이 상승하면 물가 상승 압력도 높아지는데 이때가 되면 유동성이 축소되고 주식시장도 고점일 수 있다”라며 “내년 3분기 말 4분기 초정도에 물가 상승 압력이 생겨 연준이 금리를 관리를 하지 못할 때 투자 측면에서 리스크 관리를 시작해야 할 것”이라고 조언했다.

현재는 주식시장 활성화를 기대할 만한 요소가 곳곳에서 발견되고 있다는 게 이 실장의 분석이다. 그는 “1995년에도 미국 IT 기업이 성장을 주도하면서 M&A와 지분투자가 급증했는데 최근에도 동일한 형태를 보이고 있다”라며 “올해 미국에서 IPO에 성공한 산업 역시 테크가 가장 높은 비중을 보이고 있다”라고 말했다.

이 실장은 “강세장이 유지되면 주도주는 바뀌지 않는데 현재의 모습이 그렇다”라며 “성장산업이 바뀔 개연성이 낮아 테크 업종에서 현금이 많은 곳에 투자하는 전략도 고려해볼 만하다”라고 말했다.

그는 구글의 모회사 알파벳을 사례로 들었다. 이에 “알파벳이 비트코인 채굴 기업인 테라울프 지분을 매입하며 성장산업 간 결합을 통해 주가를 20% 끌어올렸다”라며 “테라울프 주가도 100% 가까이 오르면서 현금 많은 곳이 돈을 쓸 때 가치평가를 높게 받은 사례로 기록됐다”라고 말했다. 이처럼 현금이 두둑한 미국 기업으로는 ▷마이크로소프트 ▷애플 ▷오라클 ▷AMD 등이 추천됐다.

물론 주가를 결정 짓는 기업의 수익성에 대한 중요성은 거듭 강조했다. 이 실장은 “유동성이 확장된다고 해서 모든 종목의 주가가 상승하는 것은 아니다”라며 “결국 수익성 좋은 기업들이 살아남을 수 있다”고 말했다.

그는 엔비디아의 사례처럼 주도주로 성장하려면 영업이익률이 중요하다고 목소리를 높였다. 주도주의 탄생은 매출 성장률에서 시작되고 재차 도약하려면 영업이익률이라는 수익성 동반 성장이 요구된다. 이 실장은 대표적 주도주 사례로 애플을 꼽았다.

동시에 앞으로 주목할 종목으로는 브로드컴을 지목했다. 그는 “엔비디아와 브로드컴의 시가총액 차이는 크지만 올해 브로드컴의 주가 상승률은 엔비디아를 뛰어넘었다”라며 “브로드컴의 영업이익률 역시 빠르게 성장했고 내년에는 엔비디아와 거의 유사한 66%대 수준이 예상되고 있다”라며 영업이익률의 중요성을 언급했다.

아울러 수익성이 높은 기업으로는 ▷알파벳 ▷넷플릭스 ▷팔란티어 ▷GE ▷필립모리스 등이 꼽혔다.

이 실장은 “작년에 이어 올해도 내년도 영업이익률이 오를 곳은 팔란티어, GE 등이 있으며 필립모리스는 의외로 영업이익률 높은 대표적 기업”이라며 “필립모리스처럼 IT가 아니더라도 주도주 역할하는 곳을 포트폴리오 구성 시 고려해볼 수 있다”라고 말했다.