사업 시작 9년 만에 치과 전국 1800곳 지어 책임시공·추가공사 계약명시 분쟁소지 없애

오스템임플란트(대표 김해성)가 치과 시공사업에서도 두각을 나타내 눈길을 끈다.

16일 이 회사에 따르면, 자사 인테리어사업부문은 2016년 사업을 시작해 7년 만인 2023년 1000호 수주를 달성했다. 이달 기준 1800개소 계약을 돌파했다.

이런 고성장 배경에는 책임시공과 투명한 계약구조가 자리잡고 있다. 본사가 직접 시작부터 끝까지 책임지는 시공으로 우수한 품질을 유지한다는 게 회사측 설명이다. 투명한 계약구조까지 전 과정을 시스템화해 신뢰도를 높였다고도 했다.

사업 초기부터 계약주체·대금지급·추가공사·환불/지연·하도급관리 등 5대 핵심 사안을 공약하고 투명한 사업을 진행한다. 시장조사를 통해 작업 중 가장 많이 발생하는 분쟁 내용을 미리 정리해 책임시공을 약속한다고 회사 측은 밝혔다.

오스템임플란트가 고객(치과 원장)과 직접 도급계약을 맺는 것을 기본으로 한다. 이는 기업이 소개하는 시공업체를 통해 인테리어 진행 시 저가 무면허 업체 연결에 따른 피해를 사전에 차단한다. 특히 기업과 하청업체, 고객이 공동계약을 맺는 형태는 분쟁 발생 시 법률적 다양한 이해가 맞물려 피해가 커질 수 있어 이를 양자간 계약으로 일원화했다.

이밖에 ‘대금지급’ 방식도 계약금(30%), 중도금(60%), 잔금(10%) 등 공사 진행률에 따라 분할 납부하도록 한다. 낮은 금액으로 계약 및 선결제를 유도하고, 이후 시공 중 추가금을 납부하지 않으면 공사를 중단하는 행태를 차단하기 위한 조치다.

또 추가공사 및 환불내용도 투명하게 제공한다. 추가공사가 포함될 경우 총합계로 증액을 요청하지 않고 변경 전후 금액은 물론 상세내역까지 모두 표기한다고 회사 측은 주장했다.

오스템임플란트 관계자는 “고객이 원하는 니즈를 파악하고 투명하면서도 완성도 높은 인테리어 시공을 한다. 디자인·가구생산·시공 등 전 과정별 전담조직도 구축해 운영한다”고 했다.