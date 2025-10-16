한국 카네어스 그룹(Khanaire’s Group of Companies) 양홍선 회장이 아랍에미리트 두바이에서 열린 제25회 그랜드 밀라드 실버 주빌리 관용 컨퍼런스(Grand Milad Silver Jubilee Tolerance Conference)에서 ‘글로벌 혁신 리더십상(Global Innovative Leadership Award)’을 수상하며 25년 만에 해당 상을 수상한 첫 번째 한국인으로 이름을 올렸다.

이번 컨퍼런스는 두바이 이슬람사무 및 자선 부서(Dubai Islamic Affairs & Charitable Department)와 인도 마르카즈 문화재단(Markaz Cultural Foundation)이 공동 주최했으며, ‘세계 평화와 관용(World Peace and Tolerance)’을 주제로 이슬람협력기구(OIC) 회원국 지도자, 학자, 대표단 등 약 15,000명이 참석해 세계 최대 규모의 이슬람 국제행사로 성황리에 마무리됐다.

올해 시상식에서는 인도 제10대 그랜드 무프티 셰이크 아부바크르 아흐마드(Sheikh Abubakr Ahmad)가 평화와 인도주의 공로로 ‘그랜드 관용상(Grand Tolerance Award)’을, 한국의 양홍선 회장이 AI와 인간의 공존 철학을 담은 혁신 이론으로 ‘글로벌 혁신 리더십상’을 각각 수상했다.

남인도 최초의 샤피 학자인 셰이크 아부바크르 아흐마드는 평생을 평화, 인도주의, 종교 간 화합에 헌신한 공로를 인정받아 ‘그랜드 관용상’ 수상의 영예를 안았다.

그는 1978년 설립된 자미아 마르카즈(Jamia Markaz)를 통해 수백만 명에게 무상 교육을 제공하며, 경제적 제약이 깨달음의 기회를 막지 않도록 힘써오고 있으며, 현재 그가 이끄는 전 세계 교육 네트워크는 초등학교 12,232개, 중등학교 11,010개, 대학 638개, 대학원 기관 다수를 포함하며 자미아 마르카즈 대학의 졸업자들은 29개 국가에 1천 500만 명에 달한다.

또한 요르단에서 발행되는 「세계에서 가장 영향력 있는 무슬림 500인」에 수년째 이름을 올리고 있으며, 전 세계 고아와 빈곤층을 위해 헌신해 ‘아불 아이탐(Abul Aitam, 고아의 아버지)’으로 불린다. 그는 이날 연설에서 “세계 지도자들이 관용과 상호 존중의 정신을 받아들여야 한다”고 강조하며, ‘세계 평화를 위한 기도(Du’a for Global Peace)’로 폐막식을 이끌었다.

양 회장은 인간과 인공지능의 조화로운 공존을 제시한 ‘프로슈멜러 경제 이론(Prosumeller Economic Theory)’을 두바이 마르카즈 문화재단에 소개하며, AI가 인간의 창의성과 윤리를 존중해야 한다는 점을 강조했다. 또한 해당 모델을 통해 인간의 창의성과 데이터 기여도가 공정하게 평가되고 보상받는 ‘공존 기반의 AI 경제 시스템’을 제시하며, AI 학습 과정에서 인간의 사상과 지식이 반드시 창작자들에게 ‘허가’를 전제로 활용되어야 함을 주장했다.

양홍선 회장은 수상 소감에서 “AI는 반드시 인간의 동의 아래에서만 학습하는 ‘허가된 인공지능(The Permitted AI)’이 되어야 한다. 두바이 마르카즈 문화재단과 함께 교육과 자비에 기반한 윤리적 AI 생태계를 구축하겠다.”고 밝혔다.

이번 컨퍼런스에는 약 57여 개 OIC 회원국 대표들이 참석해 평화, 교육, 종교 간 대화, 윤리적 혁신을 주제로 다양한 논의를 이어갔다. 행사 조직위원회 의장이자 마르카즈 문화재단 고위 인사인 압둘 살람(Abdul Salam)은 “양홍선 회장의 수상은 관용의 가치가 디지털 혁신과 윤리적 기술로 확장될 수 있음을 보여주는 상징적 사례”라고 평가했다.

한편, 카네어스㈜는 2018년부터 AI 기업의 딥러닝 시장에서 무형자산(IP)과 저작권 보유자, 그리고 이를 활용하는 기업 간의 이해 충돌을 최소화하기 위해 ‘제3자 대항력’을 갖춘 코리셋(Copyright Reset) 유동화 기술을 연구·개발해 온 기업이다.

현재 다수의 특허권과 소프트웨어 저작권을 보유하고 있으며, AI의 윤리적 디지털 자산 관리 시스템 구축을 선도하고 있다. 또한 대한민국과 인도 뉴델리와 아랍에미리트 두바이에 총 6개의 유·무형자산 유동화 전문 회사를 운영하고 있으며 AI 기반 IPRs 딥러닝 시장 활성화에 앞장서고 있다.