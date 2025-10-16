- 울진 산불피해지 산림생태복원 제 2회 세계복원대회서 우수사례 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 유엔식량농업기구(FAO)와 유엔환경계획(UNEP)이 주관하는 제2회 세계복원대회(World Restoration Flagships)에서 울진 산불피해지 산림생태복원 사례가 우수사례로 선정됐다고 16일 밝혔다.

‘세계복원대회’는 지난 2019년 유엔(UN)이 선언한 ‘생태계 복원 10년(2021~2030)’ 계획의 일환으로 전 세계 복원 참여와 전략 이행 가속화를 위해 2022년부터 개최되고 있다. 올해로 두 번째를 맞는 이번 대회에서는 전 세계 200여 개의 사례 중 10개만이 우수사례로 선정됐으며, 우리나라에서는 유일하게 산림청의 울진 산불피해지 생태복원 사례가 이름을 올려 국제적 주목을 이끌었다.

15일(현지 시각) 이탈리아 로마에서 열린 유엔식량농업기구(FAO) 80주년 기념행사에서는 ▷산불로부터 산림복원(대한민국 산림청) ▷요르단의 협력적 방목지 복원(요르단 환경부) △남반구 대나무 복원(국제대나무‧등나무 기구 외 9개 국가) ▷복원 이니셔티브(IUCN 등 3개 기구, 9개 국가) 등이 4개의 우수사례에 대해 시상했다.

이번에 선정된 울진 산불피해지 산림생태복원 우수사례는 복원 과정에서 보호구역 산림을 생태적이고 건강한 숲으로 복원하기 위해 ▷시민참여 등 거버넌스 구축 ▷법‧제도적 기반의 합리적 의사결정 ▷자생식물 공급센터를 통한 복원 소재 공급 등 일련의 과정이 체계적으로 구현된 점이 높은 평가를 받았다.

한편, 산림청은 지난 2022년 3월 울진 등에 발생한 대형산불 피해지 중 울진지역 보호구역 1013헥타르(ha)를 지난 2023년~2027년까지 5년간 자생식물과 자연 재료 등을 활용한 산림생태복원 사업을 추진 중이며, 사업 완료 후에는 10년간 모니터링을 통해 회복력을 점검·관리할 예정이다.

김인호 산림청장은 “울진 보호구역 산불피해지 산림생태복원 성과를 국제적으로 인정받아 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 산림생태복원을 통해 생물다양성 증진과 기후변화 대응에 기여하고, 한국의 산림복원 모델을 세계와 공유해 나가겠다”고 말했다.