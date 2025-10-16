광주공항국제선부활시민회의, “전남도 왜곡된 통합이전 홍보 중단해야”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주공항 국제선 부활 시민회의는 지난 15일 전라남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남도가 추진 중인 광주 민간·군공항 통합이전 정책에 대해 전면 재검토를 요구했다.

이들은 “무안공항의 실패를 광주공항 존치 탓으로 돌리는 것은 명백한 사실 왜곡”이라며, “무안은 입지 한계와 수요 부족으로 항공사들이 철수했고, 현재는 보조금에 의존한 전세기만 운항 중”이라고 지적했다.

배훈천 상임대표는 “광주공항은 광주·전남은 물론 전북과 충청권까지 포괄하는 실질적 수요를 가진 공항”이라며, “무리한 통합이전은 행정적 무리이자 지역 갈등의 불씨가 될 수 있다”고 경고했다.

시민회의는 전남도가 발표한 ‘무안군민 50% 찬성’ 여론조사에 대해서도 “입지, 소음, 보상 문제 등 반대 의견을 배제한 채 장밋빛 청사진만 제시한 편향된 조사”라고 비판했다.

시민회의는 군공항 이전은 법과 제도의 근본적 개편이 필요한 장기 국가 과제이며, 이를 민간공항 이전과 억지로 묶는 것은 행정적 무리라고 강조했다. 시민회의는 이재명 대통령이 언급한 ‘호남에 진 빚’은 실현 가능성 없는 통합이전에 소모되어서는 안 되며, 광주·전남의 실질적 상생도약을 위한 아젠다를 통해 그 빚을 받아내야 한다고 주장했다.

이에 따라 전남도는 통합이전 추진을 중단하고, 광주공항 존치를 전제로 한 현실적 상생 전략을 마련해야 하며, 무안공항은 여객 중심이 아닌 물류·항공산업·교육특화공항으로 전환해 지역 산업기반을 강화해야 한다고 제안했다.

배 대표는 “상생은 허상이 아니라 현실에서 시작된다”며, “광주공항 국제선 부활은 호남의 하늘길을 지키는 일이자, 광주와 전남이 함께 미래로 도약하는 길”이라고 밝혔다.

강원구 공동대표는 국내 주요 공항의 위치를 표시한 대한민국 전도를 펼쳐놓고 무안공항의 지리적 한계와 광주공항의 접근성 및 경쟁력 우위를 설명했다. 이어 조영탁 광주대 교수, 김성호 전 대한항공 호남총괄부장, 김나연 사회안전중앙회 이사, 정찬구 전 히딩크호텔 회장, 박진홍 ㈜거란 대표이사, 정항연 사회안전중앙회 운영위원장 등이 차례로 연단에 올라 무안공항의 역할 재정립과 광주공항 국제선 부활의 필요성을 강조했다.