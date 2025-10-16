1974년 박정희 대통령 노린 저격사건 다뤄 흥행보증 캐스팅·제작진 합류…8월 크랭크인

[헤럴드경제=손미정 기자] 1974년 대한민국을 충격에 빠트렸던 8.15 암살사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담은 영화 ‘암살자(들)’이 유해진, 박해일, 이민호 등 캐스팅 라인업을 확정했다.

16일 제작사 하이브미디어코프는 “영화 ‘암살자(들)’이 지난 8월 크랭크인 후 순조로운 촬영을 이어가고 있다”며 이 같이 밝혔다.

현대사에서 가장 충격적인 역사적 사건을 강렬한 서스펜스로 밀도 있게 풀어낸 ‘암살자(들)’은 화려한 캐스팅을 통해 작품에 대한 기대감을 높이고 있다.

유해진은 현장에서 그날의 저격 사건을 직접 목격한 중부서 경감으로 분한다. 예리한 촉과 집념을 가진 이번 캐릭터를 통해 극의 긴장과 몰입을 이끌 것으로 기대를 모은다. 박해일은 위험과 압박에도 불구하고 수사 과정에 남은 수많은 의문점들을 파헤치는 신문사 사회부장을 연기한다. 이민호는 사건 현장을 목격한 패기 넘치는 사회부 신입 기자 역으로 캐스팅됐다.

연출은 ‘천문: 하늘에 묻는다’, ‘덕혜옹주’의 허진호 감독이 맡았다. ‘파묘’, ‘서울의 봄’ 등에서 좋은 팀워크를 보여준 이모개 촬영감독과 이성환 조명감독도 합류했다. ‘서울의 봄’ 의 정재훈 수퍼바이저가 시각특수효과(VFX)를 담당한다.

제작사 측은 “초특급 캐스팅과 최정상급 제작진이 만나 막강한 드림팀을 결성했다”며 “영화는 한창 촬영에 여기를 더해가는 중이다”고 전했다.