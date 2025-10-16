승용차 소매판매 높은 증가세 긍정 요인으로

[헤럴드경제=양영경 기자] 건설업의 불황으로 생산 증가세가 약하지만 소비 부진은 일부 개선됐다는 국책연구원의 진단이 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 16일 발표한 ‘10월 경제동향’에서 “최근 우리 경제는 건설업 위축으로 낮은 생산증가세가 지속되고 있으나 소비 부진은 완화되는 모습”이라고 밝혔다.

‘건설투자 부진’, ‘소비 중심의 경기 부진 완화’ 등의 평가는 전달에 이어 계속됐다.

KDI는 건설업 부진이 전산업의 생산 증가세를 제약하고, 용도 건설업을 중심으로 둔화하는 양상이라고 진단했다. 8월 건설업 생산은 작년보다 17.9% 줄면서 전달(-14.0%)보다 감소 폭이 확대됐다. 이런 영향으로 8월 전산업생산은 0.3% 감소 전환했다.

8월 취업자 수 증가폭은 전달(17만1000명)보다 축소된 16만6000명으로 집계됐다. 건설업 취업자 수가 13만2000명 줄어든 영향이 컸다.

KDI는 승용차 소매판매의 높은 증가세는 긍정적 요인으로 꼽았다. 8월 승용차 소매판매는 개별소비세 인하 효과로 13.6% 늘며 전달(12.9%)에 10%대 증가세를 보였다. 자동차 생산도 크게 늘면서 제조업 재고율 하락(101.8→100.7%), 평균가동률 상승(72.5→74.7%) 등을 견인했다고 KDI는 설명했다.

승용차 외 소매판매도 시장금리 하락세와 정부 지원 정책 등으로 부진이 점진적으로 완화하고 있다고 판단했다. 다만, 우리 경제의 하방위험으로는 미국과 중국 간 갈등 재점화, 높은 대미 관세 등 글로벌 통상 여건 악화를 꼽았다.