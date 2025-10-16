2022년부터 전국 최초, 휠체어 이용 장애인 대상 차량 임차비, 유류비 등 관광활동 이동비용 지원 관악구 거주 휠체어 이용 장애인 1인 이상 포함된 5인 이상 모임에 연 3회, 회당 30만 원 한도 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 가을 행락철을 맞아 ‘장애인 관광 활동 이동비용’을 지원해 거동이 불편한 장애인의 여가 문화 활동 기회와 이동 편의를 증진한다.

지원 대상은 관악구에 주민 등록한 휠체어 이용 장애인 1인 이상이 포함된 5인 이상의 모임이나 단체이다.

지원 내용은 ▲차량 임차비 ▲유류비 ▲통행료 ▲주차료 등 이동비용으로, 30만 원 한도 내에서 1인당 연간 3회까지 지원받을 수 있다.

지원을 원하는 대상은 차량을 직접 임대 신청해 여행을 마친 후 ▲신청서 ▲이용자 명단 ▲결제 영수증 ▲관광 활동이 담긴 사진 등 증빙자료를 담당자 이메일로 제출하거나 관악구청 장애인복지과에 방문해서 제출하면 된다.

지원 대상 차량에는 서울장애인버스와 사설 관광버스, 미니밴 모두 해당되고, 서울장애인버스는 서울시 공공서비스 예약 홈페이지에서 예약 후 이용할 수 있다.

장애인 관광활동 이동비용 지원은 연중 상시 신청할 수 있고, 지원 대상과 신청 내역이 확인되면 신청인 계좌로 지원금이 지급된다.

구는 지난 2022년부터 전국 최초로 휠체어 사용 등 거동이 불편한 장애인에게 관광 활동 이동비용을 지원하고 있다. 구는 올해 말까지 최대 50팀을 대상으로 이동비용을 지원하겠다는 방침이다.

박준희 구청장은 “장애인에게 있어 이동권의 보장은 사회참여와 문화 향유권, 나아가 행복하게 살아갈 권리와 직결된다”며 “앞으로도 장애인이 비장애인과 다름없이 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 더욱 세심한 정책을 펼쳐나가겠다”고 말했다.