처리성능·AI·착용감·콘텐츠 강화 499만원 ‘초고가’ 22일부터 출시 무게와 비싼 가격은 여전히 걸림돌 1차 출시국 제외 韓 연내 선보일듯

스마트폰에 이은 XR(확장 현실) 전쟁이 불붙었다.

애플이 신형 M5 칩셋을 탑재한 XR(확장현실) 헤드셋 ‘비전 프로(Vision Pro)’를 공개했다.

삼성전자가 오는 22일 자사 첫 고성능 XR 헤드셋 공개를 예고한 가운데 한 발 앞서 신형 XR 헤드셋을 선보인 것이다.

신형 비전 프로의 출고가는 500만원에 육박하는 499만원으로, 전작과 동일한 가격이다.

애플이 더욱 강력해진 비전 프로를 앞세워 XR 시장에서 삼성전자의 추격을 따돌릴 수 있을지 관심이 쏠린다.

▶4배 더 빨라진 M5 칩 탑재…AI 기능도 강화=애플은 15일(현지시간) M5 칩셋으로 구동되는 차세대 공간컴퓨팅 기기 비전 프로를 선보였다.

최신 M5 칩은 이전 세대인 M4 대비 연산 처리 속도가 최대 4배 빨라졌으며, 인공지능(AI) 연산에 특화된 구조를 갖췄다.

첨단 3나노미터(㎚) 공정으로 제작돼 성능 향상과 전력 효율 개선이 기대된다.

애플은 신형 비전 프로에 M5 칩을 탑재하며 전작 대비 성능을 대폭 끌어올렸다.

10코어 CPU와 GPU를 갖춰 애플리케이션 실행, 웹 브라우징, 그래픽 렌더링 속도가 전반적으로 높아졌다.

사용자가 보는 현실과 가상 화면의 차이를 12밀리초 이내로 줄였다.

여기에 픽셀 수가 전작 대비 10% 늘어난 새 마이크로 OLED 디스플레이를 적용해 화질의 선명도를 높였고, 하드웨어 가속형 레이 트레이싱 기능을 지원해 빛과 그림자 표현에 디테일도 더했다.

배터리 사용 시간도 최대 3시간으로 늘렸다. 뿐만 아니라 16코어 뉴럴엔진을 적용해 AI 연산 속도를 최대 50% 높여, 사진·영상 처리, 3D 데이터 분석 등 공간 컴퓨팅 기반 AI 기능을 강화했다.

▶오픈AI 협업·100만개 앱 지원으로 전작 부진 턴다…무게와 비싼 가격은 여전히 걸림돌=애플은 콘텐츠 부족으로 인한 전작의 부진을 의식하듯, 다양한 앱을 지원한다고도 밝혔다.

오픈AI의 챗GPT에 간편 접근할 수 있는 것은 물론, 비전OS를 위해 설계된 3000개가 넘는 앱을 비롯해 100만개가 넘는 앱을 지원한다. 예컨대 사용자들은 앰플리엄(Amplium) 앱을 통해 콘서트를 경험하거나 주요 스포츠 리그 앱에서 경기를 관람할 수 있으며, 최대 30m에 달하는 화면에서 인기 스트리밍 서비스 앱으로 자신만의 극장을 즐길 수도 있다.

다만 전작보다 무거워진 무게와 여전히 비싼 가격은 흥행의 걸림돌로 꼽힌다. 신형 비전 프로의 무게는 구성에 따라 750~800g으로 전작보다 150g 더 늘어났다. 장시간 착용 시 부담이 작지 않다.

출고가는 미국 기준 3499달러, 한화로 약 499만원부터 시작한다. 전작과 동결했다고는 하지만 경쟁 모델인 삼성전자 XR 헤드셋과 비교하면 2배가량 비싸다.

‘프로젝트 무한’으로 알려진 삼성전자의 첫 고성능 XR 헤드셋은 출고가 200만원대로 예상된다.

무게는 545g 내외로 비전 프로보다 훨씬 가벼울 것으로 알려졌다.

오는 22일 온라인 행사 등을 통해 정식 공개된다.

밥 보셔스 애플 월드와이드 제품 마케팅 담당 부사장은 “압도적인 성능의 M5 칩을 탑재한 최신 애플 비전 프로는 더 빠른 성능과 공간 경험을 넘나드는 더욱 또렷해진 디테일, 한층 향상된 배터리 사용 시간을 제공하면서 공간 컴퓨팅의 가능성에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 자신했다.

애플은 이날 비전 프로 외에도 M5 칩으로 구동되는 14인치 맥북 프로, 11·13인치 아이패드 프로를 공개했다.

신제품은 오는 22일 미국·일본·독일·중국 등 10개국에서 정식 출시된다.

한국은 1차 출시국에서 제외됐으며, 연내 출시 예정이다. 박혜림 기자