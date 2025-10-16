외인 12조 순매수, 반도체·원전 견인 삼전 9만7400원 ‘역대 최고가’ 터치 연준 금리완화 시사에 증권주에 자금 G20중 수익률 1위…올해만 52% 급등

‘파죽지세’로 수직 상승 중인 코스피 지수가 3700 고지까지 단숨에 정복했다. 연일 ‘사상 최고치’ 기록을 경신 중인 코스피 지수는 시가총액 3000조원이란 새 시대에 안착하는 모양새다. 미국·일본 등 전 세계 주요국 증시가 앞다퉈 ‘사상 최고치’ 경신 경쟁을 펼치는 가운데서도 올해만 50%가 넘는 수익률로 ‘주요 20개국(G20)’ 주요 증시 지수 중 독보적인 성과를 보인 게 큰 힘을 발휘했다.

16일 한국거래소에 따르면 오전 9시 45분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 65.79(1.7%) 오른 3723.07포인트에 거래 중이다. 코스피 지수가 3700 선을 넘어선 것은 이날이 역사상 처음이다. 코스피 지수는 전장 대비 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 개장한 후 상승폭을 빠르게 늘려갔고, ‘사상 최고치’ 기록을 새롭게 쓰고 있다.

이날 국내 증시 시가총액 1위 삼성전자는 오전 10시 36분 전장 대비 2.53% 오른 9만7400원을 기록해 역대 최고가 고지를 밟았다. 직전 장중 기준 역대 최고가는 2021년 1월 11일 기록한 9만6800원이었다. 프리마켓에선 지난 14일 기준 9만7500원까지 치솟으며 ‘역대 최고가’를 찍기도 했다.

이날 오후 공개되는 대만 반도체 기업 TSMC의 3분기 실적 기대가 산재한 가운데 간밤 미국 기술주가 강세를 보이면서 매수세를 자극한 것으로 보인다 뉴욕증시에서 TSMC가 2.96% 상승했으며 브로드컴(2.09%) 등이 오르면서 필라델피아반도체지수는 3% 가까이 뛰었다.

연이은 사상 최고치 랠리에 코스피 시가총액은 전날 종가 기준으로 3011조9081억원으로 집계, 처음 3000조원 고지를 정복했다. 지난 7월 10일 코스피를 비롯해 코스닥, 코넥스 등 국내 증시 전체 시총이 사상 처음으로 3000조원을 넘어선 지 약 석 달 만에 새로운 기록이 쓰인 것이다.

미·중 무역 분쟁이 재점화할 수 있단 우려 속에서도 최근 급등세를 이끌고 있던 반도체주의 차익 실현 매물 출회 발(發) 조정을 틈타 매수하려는 투자 심리가 유입되면서 지수를 끌어 올린 것으로 풀이된다. 여기에 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 양적 긴축 종료를 시사하면서 ‘비둘기파(완화 선호)’적 발언으로 해석한 자금이 금융·증권주로 유입된 것도 ‘전인미답’ 고지에 코스피 지수가 오르는 데 큰 역할을 했다.

코스피 시총이 역사상 처음으로 2000조원 선을 넘어선 때는 2028조8460억원(2944.45포인트)을 찍은 지난 2021년 1월 4일이다. 4년 9개월만에 시총 규모가 1000조원 불어나며 3000조원 벽까지 뛰어넘은 것이다.

코스피 지수는 1983년 1월 4일에 지난 1980년 1월 4일 기준 100으로 소급해 산출하기 시작했다. 시총 1000조원을 넘기까지 걸린 시간은 24년 6개월에 달한다.

코스피 역대 최고가 랠리와 시총 3000조원 돌파는 지수가 급격한 상승 랠리를 펼친 결과물이다.

코스피 지수는 최근 가파른 상승세를 보이기 시작한 9월 이후 전날 종가까지 14.79%(3186.01→3657.28)나 올랐다. 이는 G20 국가 주요 주가지수 중 독보적 수준의 1위에 해당하는 수치다. 코스피 지수를 제외하고 이 기간 두 자릿수 상승률을 기록한 곳은 일본 닛케이225 지수(11.60%), 남아프리카공화국 SA40 지수(10.23%)밖에 없다. 올해 전체로 범위를 넓혀보면 코스피 지수의 수익률은 무려 52.42%에 이른다. 2399.49포인트였던 코스피 지수가 3600피(코스피 3600포인트대) 후반대까지 10개월 만에 치고 올라간 것이다.

연간 기준 코스피 수익률의 뒤로 남아프리카공화국(37.73%), 멕시코(24.46%), 이탈리아(23.27%), 캐나다(22.75%) 순서로 뒤따른다는 점을 봐도 격차가 넘기 힘든 수준이란 점을 쉽게 확인할 수 있다.

이 같은 상승세의 ‘일등 공신’은 국내 증시에서 ‘큰손’으로 불리는 외국인 투자자의 초강력 순매수세란 데 증시 전문가들은 공감하는 분위기다. 외국인 투자자는 9월 이후에만 코스피 주식 12조3760억원어치를 순매수했다. 종목별로 봤을 때 삼성전자(7조9687억원), SK하이닉스(8996억원)로 대표되는 반도체주에 집중됐단 점도 확인된다. 이 밖에 두산에너빌리티(9021억원), 한국전력(3171억원) 등 ‘원전·전력 인프라주’, 한화에어로스페이스(4129억원), 현대로템(3635억원) 등 ‘방산주’에 대한 사자세도 강력했다.

증권가에선 코스피 지수의 추가 상승을 기대할 만한 긍정적 뉴스가 이어지고 있다고 본다. 한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “반도체 ‘슈퍼 사이클’로 삼성전자-SK하이닉스를 필두로 반도체주의 ‘실적 랠리’가 기대되는 상황인 데다, 미·중 갈등이 곧 봉합 과정을 밟을 수밖에 없단 분석도 나온다”고 짚었다.

신동윤 기자