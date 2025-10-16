박용갑 의원 “ 서울시 9 호선 전동차 계약 이유 밝히고 , 구매 계약 방식 개선해야 ”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]도시철도 5·8 호선 전동차 298 칸의 납기 기한이 지났음에도 전량 미납 , 선금 588 억 원의 사용내역을 제출하지 않은 다원시스와 지난해 12 월 26 일 도시철도 9 호선 24 칸 제작 구매 계약을 395 억 4797 만 원에 또 계약 한 것으로 확인됐다고 박용갑 국회의원이 밝혔다 .

국회 국토교통위원회 더불어민주당 박용갑 의원 ( 대전 중구 ) 이 ‘ 서울 도시철도 9 호선 전동차 24 칸 제작 구매 기술평가 결과 ’ 를 분석한 결과 ▴ 현대로템은 정성부분 70.9 점 , 정량부분 21.4 점 등 92.3 점 을 받았고 ▴ 다원시스는 정성부분 63.8 점 , 정량부분 21.9 점 등 85.7 점 으로 6.6 점 낮았으나 , 서울시가 사업 대상자로 최종 선정한 것은 다원시스 였다 .

그러나 , 박 의원이 다원시스가 제출한 입찰제안서의 정성부분 평가 결과를 분석한 결과 평가위원 7 명 중 상당수는 ▴ 납품 지연 실적 누락 , ▴ 주요 장치 인증서 유효기간 초과 , ▴ 공정계획 · 품질계획 구체성 미비 등으로 인하여 우려한 것으로 확인 됐다 .