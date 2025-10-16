[헤럴드경제=박상현 기자] 서울 여의도공원 문화의마당 일대가 디즈니 캐릭터와 달리는 러너들의 열정으로 가득 찼다.

헤럴드경제가 주최하고 서울시가 후원한 ‘디즈니런 서울 2025’가 지난 11일 서울 여의도공원 문화의마당에 모인 1만5000여명의 참가자와 함께 성황리에 막을 내렸다.

이번 대회는 여의도공원을 출발해 국회의사당과 서강대교를 거쳐 돌아오는 10㎞ 코스와 가족 단위 참가자들을 위한 3㎞ 코스로 진행됐다. 서울 도심 속을 달리며 남녀노소 모두가 사랑하는 디즈니 캐릭터와 함께 즐기는 색다른 러닝 축제로 큰 호응을 얻었다.

참가자들은 단순한 달리기를 넘어 다양한 디즈니 캐릭터의 코스튬을 착용하는 등 축제의 분위기를 끌어올렸다. 현장에는 미키 마우스와 미니 마우스, 그리고 ‘주토피아’의 주인공 닉과 주디가 깜짝 방문해 참가자들과 인사를 나누며 특별한 추억을 더했다. 여기에 디즈니 테마로 제작된 완주 메달 수여와 함께 ‘주토피아 2’ 테마의 포토존을 포함한 체험형 부스 운영을 통해 참가자들이 디즈니 브랜드를 직접 체험하고 러닝의 즐거움을 함께 느낄 수 있는 자리가 마련됐다. 특히 가족 단위 참가자와 디즈니 팬들의 참여가 두드러지며, 러닝과 콘텐츠가 성공적으로 결합된 새로운 형태의 축제로 자리매김했다는 평가다.

이번 행사에는 공식 의류 협찬사인 유니클로(UNIQLO)와 함께 ▷삼성 ▷토니모리 ▷교원 ▷홍콩관광청 ▷AMD ▷츄파춥스 ▷설로인 ▷엔라이즈 ▷레고 ▷세타필 ▷롯데칠성 ▷게토레이 ▷네슬레 눈(Nuun) ▷일동생활건강 아로엑스 ▷무백 ▷런드리서핑 ▷익스트림 ▷인베니 ▷해비타트 ▷조아제약 ▷메이크어위시 ▷스타벅스 ▷포토이즘 ▷레이스먼트 ▷JBL ▷크록스 ▷동아제약 ▷SPC 등 다양한 협찬사가 참여했다. 각 브랜드는 풍성한 기념품 및 시상과 경품 등을 제공하며 참가자들에게 다양한 혜택과 볼거리를 더했다.

또한 행사는 서울특별시를 비롯한 관계 기관들의 적극적인 협조 속에 참가자들의 안전과 편의가 보장되며 원활히 진행될 수 있었다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표는 개회사를 통해 “이 자리에 모인 1만5000여명의 러너 여러분들의 모습만 봐도 벌써 에너지와 열기가 느껴진다”며 “여러분 모두 벅찬 감동을 안고 최고의 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

‘디즈니런 서울 2025’의 관계자는 “참가자들의 밝은 에너지와 스폰서 기업들의 적극적인 참여, 그리고 서울시와 관계 기관들의 협력 덕분에 행사를 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “이번 행사는 브랜드 경험과 러닝이 결합된 새로운 형태의 도심 축제로서의 가능성을 보여줬으며, 앞으로도 건강하고 즐거운 러닝 문화를 확산시키기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 했다.