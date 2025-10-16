서울국제조각페스타 2026 ‘100일 전’ 기념 권치규 (사)한국조각가협회 이사장 인터뷰 전국 지자체와 함께 만드는 공공예술의 장 “조각의 사회화, 예술이 도시의 언어가 되는 시대”

내년 1월 14일 개막을 앞둔 제15회 서울국제조각페스타 2026이 100일 앞으로 다가왔다.

올해 페스타는 단순한 전시를 넘어 ‘조각의 사회화’를 비전으로 내걸고, 예술과 산업, 도시가 교차하는 새로운 플랫폼으로 도약한다. 한국조각가협회 이사장이자 서울국제조각페스타 운영위원장인 권치규 위원장은 16일 헤럴드경제와의 서면 인터뷰에서 “조각이 사회와 산업, 도시의 미래를 연결하는 매개체가 될 것”이라며 자신감을 내비쳤다.

권 위원장은 이번 페스타의 핵심 비전으로 ‘조각의 사회화’를 꼽았다. 그는 “이번 페스타는 단순히 작품을 전시하는 자리가 아니라, 조각이 사회와 산업, 도시의 미래를 연결하는 플랫폼”이라며 “조각이 미술관을 넘어 기업의 공간, 도시의 거리, 지역의 브랜드 속으로 확장되어 사회적 역할을 수행하는 시대를 열고자 한다”고 말했다.

그의 말처럼 이번 페스타는 조각을 도시의 얼굴이자 사회의 언어로 재정의한다. 예술이 행정과 산업, 기업과 시민의 일상 속으로 스며드는 변화의 중심에 ‘조각’이 놓인다.

기업과 예술의 새로운 만남, ‘1기업 1조각가 프로젝트’

이번 페스타의 가장 눈에 띄는 기획은 ‘1기업 1조각가 프로젝트’다.

권 위원장은 “이 프로젝트는 단순한 후원이 아니라, 기업과 예술이 상호 이해를 바탕으로 협업하는 실질적 모델”이라고 설명했다. 각 기업의 가치와 비전을 분석한 조각가가 그 기업을 상징하는 맞춤형 조형물을 제작하며, 기업은 예술을 통해 브랜드 철학을 시각화한다.

그는 “조각이 ESG 경영의 문화적 실천 수단이 되고, 예술이 산업의 이미지를 바꾸는 계기가 될 것”이라며, “예술과 산업이 상생하는 새로운 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

“예술과 산업의 접점, 도시문화의 새로운 실험”

도종환 서울국제조각페스타 2026 조직위원장이 “예술이 사회를 치유하고, 산업이 문화를 품을 때 도시가 성장한다”고 밝힌 철학에 대해 권 위원장은 깊이 공감했다.

그는 “예술은 인간의 마음을 회복시키고, 산업은 삶을 지탱한다”며 “이번 페스타는 이 두 요소가 만나는 지점을 실험하는 무대로 조각이 그 접점을 잇는 매개체로서 사회와 도시를 새롭게 디자인하게 될 것”이라고 말했다.

올해 서울국제조각페스타는 전국 여러 지방자치단체 및 문화재단이 적극적으로 참여한다. 서울을 비롯해 구미, 장흥, 여수 등이 협회와 협약을 맺고 ‘지자체 협업관’을 운영한다. 권 위원장은 “최근 지자체들이 예술을 지역 전략의 중심으로 인식하기 시작했다”며 “공공조형물 프로젝트와 지역 브랜드형 조각공원 조성이 활발히 추진되고 있다”고 설명했다.

그는 이를 “예술이 행정과 산업을 잇는 통합 구조로 발전하는 상징적인 변화”라고 평가하며, 조각이 지역 발전의 문화적 촉매로 작용하길 기대했다.

권 위원장은 이번 전시의 세 가지 중점 과제로 ▶작품성과 공공성의 균형 ▶친환경·첨단기술 융합 ▶관람객 참여형 프로그램을 제시했다.

리사이클 소재, 스테인리스, IoT 조명 등 기술을 활용한 새로운 조형언어를 실험하고, 관람객이 직접 작품과 상호작용하는 참여형 콘텐츠도 마련된다. “조각의 미래를 제시하는 실험 무대가 될 것”이라는 그의 말처럼, 이번 페스타는 공공성과 혁신을 동시에 추구한다.

“조각가에게는 창작의 무대, 시민에게는 체험의 장”

서울국제조각페스타는 300여명의 국내외 작가가 참여하는 국제 조각축제다. 권 위원장은 “특히 젊은 작가들에게는 기업 협업, 기술 융합, 산업 진출 등 새로운 창작의 가능성을 실험할 기회가 될 것”이라고 바라봤다.

그는 또 “조각이 미술관 안에 머무르지 않고, 사회 속에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 보여주는 무대가 되길 바란다”며 “이번 전시는 ‘보는 전시’에서 ‘참여하는 전시’로 확장될 것”이라고 강조했다.

끝으로 권 위원장은 이번 행사를 통해 이루고 싶은 개인적 목표를 “조각으로 연결된 예술국가 대한민국”으로 표현했다. 그는 “조각이 도시의 디자인 언어가 되고, 기업의 철학이 되며, 시민의 일상 속에 스며드는 나라를 꿈꾼다”며 “서울을 아시아의 조각 허브로 성장시키고, 국제 조각 비즈니스 플랫폼으로 발전시키는 것이 궁극적인 목표”라고 부연했다.

그는 “조각은 인간의 손끝에서 사회의 형태를 바꾸는 예술”이라며, “예술은 감상의 대상이 아니라 함께 만들어가는 공공의 가치가 되어야 한다”고 말했다.