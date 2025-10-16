- 김태흠 지사, 민선8기 4년차 시군방문 일정으로 논산 찾아…논산세계딸기산업엑스포 등 추진 약속

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 국방국가산업단지 조성, 2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 개최 등에 행정력을 집중 투입, 논산 발전을 견인한다.

김태흠 지사는 16일 민선8기 4년 차 시군 방문 아홉 번째 일정으로 논산시를 찾아 도민과 직접 소통하며 지속 가능한 미래 발전 방안을 논의했다.

김 지사는 이날 언론인 간담회와 도민과의 대화를 가진 뒤, 논산공공산후조리원과 광석면 양돈단지를 방문했다.

도민과의 대화는 논산 아트센터 대공연장에서 백성현 논산시장과 시민 등 600여 명이 참석한 가운데 진행했다.

이 자리에서 김 지사는 민선8기 도정을 보고한 뒤, 논산 발전을 위해 ▷국방산단 조성 ▷논산세계딸기산업엑스포 성공 개최 ▷스마트 축산단지 조성 ▷케이(K)-헤리티지 밸리 조성 등을 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.

지난해 1월 승인받은 국방산단은 논산시 연무읍 동산·죽본리 일원 87만㎡(26만 평)의 부지에 총 1607억원을 들여 오는 2029년까지 조성한다.

도는 앞으로 논산 국방산단과 연계한 산단을 추가로 조성, 그 규모를 330만㎡(100만 평)로 확장해 K-방산을 견인하며 미래 100년 먹거리를 창출할 계획이다.

또 2차 공공기관 이전 시 국방 관련 기관 유치를 위해서도 노력할 방침이다.

김 지사는 논산에 육군훈련소, 국방대, 육군항공학교 등 군 기관이 입지해 있는 점을 부각시켜 국군의무사관학교와 방위사업교육원 등에 대한 유치 활동을 적극적으로 전개할 것이라고 강조했다.

논산세계딸기산업엑스포는 오는 2027년 2월 26일~3월 21일까지 24일 간 논산시민가족공원과 딸기향 농촌테마공원 일원에서 개최한다.

이번 엑스포는 ‘케이-베리(K-berry)! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 설정하고, ▷K-딸기 국제화 ▷미래가치 제시 ▷산업 교류·협력 ▷차별화된 콘텐츠 ▷지역경제 활성화 ▷엑스포 레거시 활용 등을 추진 전략으로 잡았다.

지난달 기획재정부로부터 국제행사로 최종 승인을 받아 총 사업비 197억원을 투입해 추진하며, 주제관, 글로벌관, 산업관, 체험관, 로컬관 등 8개의 전시관을 조성할 계획이다.

도는 엑스포 개최를 통해 국내·외 150만 명 이상의 관람객이 방문, 2600명 이상의 고용 창출과 5200억 원 이상의 경제적 파급 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.