스타 셰프와 제작한 신상품 10종 출시

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데마트는 16일부터 오는 29일까지 2주간 가정간편식 자체 브랜드(PB) ‘요리하다’ 출시 10주년 기념 ‘PB 페스타’를 진행한다.

롯데마트는 요리하다 출시 10주년을 맞아 정호영, 정지선 셰프와 협업한 ‘스타셰프 에디션’ 신상품 10종을 선보인다. 이번 신상품은 ‘목화솜 탕수육’을 포함한 냉동 상품 3종, 카키아게 우동을 포함한 냉장면 3종, 스지 오뎅 나베를 포함한 냉장 밀키트 4종으로 구성했다. 롯데마트는 지난 3월부터 두 셰프와 함께 상품 기획부터 레시피 개발 등을 논의했다.

‘목화솜 탕수육’은 국산 돼지고기 통등심을 한 입 크기로 튀겨 레몬 탕수육 소스에 버무린 중화요리로 정지선 셰프의 노하우가 담겼다. ‘카키아게 우동’은 가쓰오 국물에 국산 건미역과 야채튀김, 수타식 진공 반죽으로 제조한 우동을 함께 넣어 우동 전문점의 퀄리티를 살렸다. 롯데마트는 PB 페스타 기간 스타셰프 에디션 10종을 2개 이상 구매 시 개당 20% 할인 혜택을 제공한다.

롯데마트는 ‘고기듬뿍 육개장’, ‘고기듬뿍 미역국’, ‘황태듬뿍 해장국’ 등 레토르트 파우치 3종도 새롭게 선보인다. 해당 상품은 기존 요리하다 상품을 업그레이드한 상품이다. 고기와 황태 함량을 기존 상품 대비 2배 증량했다. 신규 파우치 3종은 이번 페스타 기간 동안 각 5490원에 판매하며 ‘투플러스원(2+1)’ 프로모션도 함께 제공한다.

롯데마트는 요리하다 10주년을 기념해 김치, 라면, 축산 등 주요 인기 PB 먹거리를 할인 판매한다. ‘요리하다 포기김치(900g)’와 ‘요리하다 맛김치(900g)’는 각 9990원에 ‘원플러스원(1+1)’ 판매한다. 오는 22일까지 일주일간 ‘요리하다 양념 소불고기’와 ‘요리하다 흑돼지 불고기’는 1개 구매 시 30%, 2개 이상 구매 시 개당 40% 할인 판매한다.

이외에도 롯데마트는 요리하다 10주년을 기념해 고객 대상 SNS(사회관계망서비스) 참여 이벤트 ‘플레이팅 챌린지’를 선보인다. 요리하다 제품으로 만든 요리를 나만의 스타일로 플레이팅한 사진을 올린 고객을 대상으로 진행한다. 1등 수상자에게는 롯데상품권 100만원이 주어진다. 이외 수상자에게는 ‘시그니엘 셰프 테이스팅 식사권’, 롯데월드 자유이용권‘, ‘요리하다 제품 패키지’, ‘커피 기프티콘’ 등을 제공한다.

‘요리하다’는 지난 2015년 론칭 이후 브랜드 경쟁력을 꾸준히 키워왔다. 롯데마트는 지난 2020년 3월 전문 셰프로 구성된 FIC(푸드이노베이션센터)를 2020년 3월 출범시켰고, 2022년에는 PB 상품 전담 조직을 확대했다. 그 결과 2016년 100여개에 불과했던 요리하다 품목 수는 2025년 10월 기준 500여개까지 확대됐다. 올해 매출 규모는 2016년보다 10배가량 커졌으며, 1월부터 9월까지 매출 역시 전년 동기 대비 5%가량 증가했다.

이연주 롯데마트·슈퍼 식품PB개발2팀장은 “요리하다 10주년을 맞아 브랜드의 성장을 함께해준 고객들께 감사의 마음을 전하고자 다양한 상품과 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고품질의 PB 상품을 지속적으로 선보이며 ‘요리하다’가 국내 간편식의 대표 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.