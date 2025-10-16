중국 당국 단속에 동남아서 자리잡아 코로나 사태 이후 온라인으로 눈 돌려 최근 아프리카·태평양 섬나라까지 진출 캄보디아 시아누크빌 등 근거지로 부상

[헤럴드경제=김수한 기자] 동남아에서 한국인 대상 온라인 사기조직의 잔혹 행위가 드러난 가운데, 캄보디아 ‘범죄단지’를 실질적으로 지배하는 중국계 범죄조직의 핵심은 삼합회인 것으로 알려졌다.

16일 유엔마약범죄사무소(UNODC), 미국 재무부, 미얀마 이라와디 등 현지 매체에 따르면 캄보디아 등 동남아시아 내 온라인 사기 범죄 대부분은 중국계 폭력조직과 연계돼 있으며, 삼합회가 그 핵심으로 꼽힌다.

삼합회는 동남아에서 벌어지는 납치, 인신매매, 감금, 고문, 사기 등 강력 범죄에 깊숙이 관여하고 있다.

UNODC는 보고서에서 마카오 등에서 도박산업을 기반으로 활동하던 중국 범죄단체들이 당국의 단속 강화 등으로 캄보디아 등 동남아 지역으로 활동 영역을 넓혔다고 설명했다.

캄보디아 시아누크빌 경제특구 등이 이로 인해 삼합회 일파인 ‘14K’와 ‘선이온(新義安)’ 등 범죄조직 근거지로 부상했다. 느슨한 당국 규제, 외국자본 유입 증가 등 여러 조건이 맞아떨어지며 카지노와 온라인 사기가 확산했다.

중국계 조직들은 제도적 통제에서 벗어나 있었고, 때로는 지역 지배층의 비호를 받으며 불법 사업을 확장했다.

UNODC는 시아누크빌뿐만 아니라 태국과 접한 라오스 북서부 보케오주 골든트라이앵글 경제특구도 인신매매와 온라인 사기, 마약 밀매 등 각종 범죄 온상으로 자리 잡았다고 지적했다.

캄보디아에는 앞서 2010년대 카지노, 호텔 리조트 등에 막대한 중국 자본이 유입됐고, 2020년대 들어 범죄단지가 급격히 팽창했다.

카지노 이권 등을 노리고 캄보디아에 진출했던 조직들은 코로나19 사태로 이동이 제한되면서 사업이 어려워지자 온라인으로 눈을 돌렸다.

온라인 도박 외에도 보이스피싱, 로맨스 스캠(연애 빙자 사기), 코인 투자 사기 등 각종 범죄가 기승을 부렸다.

이들은 고수익 일자리를 미끼로 유인하거나 인신매매, 납치 등으로 인력을 모아 감금한 뒤 강제로 사기 범죄에 가담시키는 것으로 전해졌다.

삼합회 중에서도 동남아 온라인 범죄와 관련해 가장 많이 거론돼온 조직은 ‘14K’다.

14K 지도자는 ‘부러진 이빨’로 불리는 완 콕코이(尹國駒)로 알려졌다. 마카오에서 가장 악명 높은 삼합회 조직 두목이었던 그는 1998년 체포돼 약 14년간 복역했다.

2012년 출소 이후 그는 “조용히 살고 싶다”고 말했지만, 다시 사업에 뛰어들어 동남아 전역으로 세력을 확장했다.

캄보디아에서는 2018년 ‘세계 홍먼 역사문화협회’를 설립했다.

협회는 암호화폐 개발·출시, 부동산 사업 등을 벌였으며 최근에는 중국 일대일로(一帶一路:중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 프로젝트 보호 전문 경비회사 등을 운영하는 것으로 알려졌다.

완 콕코이는 이밖에 홍콩에 본사를 둔 ‘동메이 그룹’, 팔라우에 기반을 둔 ‘팔라우 중국 홍먼문화협회’ 등도 운영 중이다.

삼합회 조직은 동남아에서 당국과의 결탁 혹은 관료들의 부패에 따른 묵인과 방치 속에 세를 불렸다.

미 재무부는 완 콕코이가 동남아에서 불법 사업을 확대하고 있다며 2020년 이들 3개 법인에 대한 제재를 발표했다.

미 당국은 당시 홍먼 측이 캄보디아와 말레이시아 지도층 인사 포섭에 성공했다고 주장하기도 했다.

최근 캄보디아에서 한국인 대학생이 살해된 사건으로 인신매매·납치, 온라인 사기에 초점이 맞춰지고 있지만, 초국가적 범죄는 다방면에 걸쳐 빠르게 진화하고 있다.

UNODC는 캄보디아, 미얀마, 라오스 등지에서 활동하던 범죄조직이 남미, 아프리카, 중동, 유럽으로 확장하고 있다고 경고했다.

잠비아, 앙골라, 나미비아 등 아프리카 국가와 피지, 팔라우, 통가, 동티모르 등 태평양 섬나라가 이 과정에서 언급됐다.