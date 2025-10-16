‘무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아’

[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력은 이른바 ‘공짜 국수’ 현수막으로 물의를 빚은 월성원자력본부 관련자 5명에 대해 경징계 또는 경고 요구를 한 것으로 드러났다.

15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 권향엽 더불어민주당 의원이 한수원으로부터 제출받은 감사결과 처분요구서에 따르면 이번 파문과 관련해 4명에게 경징계인 감봉과 견책, 1명에게는 징계에 해당하지 않는 경고를 월성원자력본부측에 요구했다.

월성원자력본부장, 대외협력처장, 지역협력부장은 각각 감봉 3개월, 2개월, 1개월 처분 요구를 받았다.

문안을 작성한 지역사회파트장은 견책, 지역협력부 담당 직원은 경고 요구를 받았다.

권향엽 의원은 “주권자인 국민을 조롱한 현수막 뒤에 숨겨진 시혜적 인식이 심각하다”며 “한수원 지도부는 고개를 숙였지만 국민을 조롱하고도 솜방망이 처벌에 그친다면 재발 방지가 되겠느냐”고 지적했다.

한편 월성원자력본부는 지난달 15일 경북 경주시 황성동과 대릉원 일대 주요 도로에 ‘월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’ 등 문구가 실린 현수막을 게시했다가 시민들의 강력한 반발이 일자 자진 철거했다.

이에 지난 21일 김민석 국무총리가 ‘너무 모욕적’이라고 지적한 뒤 그다음 날 전대욱 한수원 사장 직무대행은 사과문을 발표했다.