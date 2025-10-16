18일 오전 11~오후 5시 올림픽공원 내 만남의광장서 40여 개 체험·홍보부스 운영 지역복지 증진 유공자 표창과 축하공연으로 행사 의미와 재미 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 18일 오전 11시부터 오후 5시까지 올림픽공원 만남의 광장에서 제26회 사회복지의 날 기념 ‘2025 송파복지박람회’를 개최한다.

이번 행사는 ‘함께하여 더 좋은 사회복지의 도시 송파’를 슬로건으로 60여 개 사회복지기관·시설, 동 행복울타리 연합회가 구민 앞에 다양한 복지서비스를 선보이는 자리다. 송파구가 주최, 송파구지역사회보장협의체가 주관한다.

지난해와 달리 올해는 올림픽공원 내 ‘만남의 광장’으로 장소를 옮겨 더 다양한 복지정보를 홍보한다. 고용·주거, 보건·의료, 아동·청소년, 어르신, 장애인, 여성·보육, 사례관리, 지역자원 등 총 8개 복지 분야에서 40여 개의 ▲전시·체험부스를 운영 ▲기념식 ▲축하공연 등 즐길거리도 풍성하다.

체험 부스로는 가을맞이 △책 나눔부터, △장애인 일자리(조향사, 쇼콜라티에, 제빵사 등) 체험 △시니어IT봉사단 AI 체험 △호스피스·완화의료 사업 안내 및 상담 △의료기관 무료 검진 등 유익한 체험이 마련됐으며, △에코백 그림 그리기 △공예품 제작 △다문화 체험 등 흥미로운 활동도 즐길 수 있다.

이 밖에도, 취약계층에 따뜻한 연말을 선사하고자 십시일반 나눔을 실천하는 부스도 운영된다. △‘사회복지공동모금회’의 기부단말기(무인 후원) 모금 △‘굿윌스토어’ 물품 판매 △‘동 행복울타리 연합회’의 양말·호두과자 판매 및 플리마켓 등이다.

이날 오후 2시부터는 가을날과 어울리는 샹송과 금관 5중주를 시작으로 기념식이 진행된다. 지역복지 증진에 기여한 민간 종사자와 지역주민 33명에게 표창장을 수여하고, 매년 행사 장소를 대여하고 후원하는 국민체육진흥공단에 감사장을 전한다.

이어지는 축하공연에서는 천재바이올리니스트 유에스더의 전자바이올린연주, 송파구립민속예술단의 전통 타악기 공연과 함께 싱어게인 출연가수 태호가 춤과 노래로 다채로운 무대를 선사한다. 위례동 주민들은 땀 흘려 준비한 줌바댄스로 행사에 볼거리를 더할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “아름다운 가을날, 올림픽공원에서 송파구의 다양한 복지서비스를 확인하며 즐겁고 유익한 시간 보내시길 바란다”며 “앞으로도 구민 누구도 소외되지 않고 다양한 복지혜택을 누리시도록 여러 기관 및 주민과의 네트워킹을 강화하겠다”고 전했다.