토지소유주 설득으로 주민 위한 운동시설 조성 후 개방...적극 행정 모범사례 상생방안 도출로 충돌 없이 철거 후 쉼터 조성부터 산림 복원까지 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 40년 이상 방치되며 주민 불편과 갈등의 원인이 되어왔던 지양산 내 불법 체육시설을 철거, 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 운동공간으로 새롭게 조성했다.

지양산은 아기자기한 오솔길과 울창한 숲이 조성된 양천구 대표 산림지역으로, 주민이 즐겨 찾는 도심 속 휴식처다. 그러나 전체 면적의 약 87%가 사유지로, 그간 구 차원의 체계적인 관리에 한계가 있었다.

특히, 일부 단체가 지양산 능선에 무단으로 운동기구와 공작물을 사적으로 설치·운영하면서 일반 주민의 출입과 이용이 제한됐고, 노후 시설물과 폐기물 방치 등으로 인한 불편 민원이 끊이지 않았다.

이에 양천구는 무단점유되어 민원을 야기하던 사유지를 개선하여 주민 불편과 갈등을 해소하고자 적극 행정에 나섰다.

8명의 토지 소유주를 수십 차례 만나 설득 끝에 무상사용 계약을 이끌어내고 토지 보상비 약 5억 원을 절감, 무단 점유 체육시설 회원들과의 지속적인 대화와 65회 이상 현장을 방문하며 상생 방안을 도출해 정비를 성공적으로 마무리했다.

불법 공작물 3동과 노후 운동기구 130점 등 모든 불법 구조물을 철거하고, 주민 의견을 반영하여 데크와 벤치, KC 인증을 받은 안전 운동기구 17종을 신규 설치했다.

시설물 설치면적은 기존 시설보다 대폭 축소해 자연 훼손을 최소화하고, 산벚나무 등 교목과 화살나무·덜꿩나무 등 관목 1500여 주를 심어 산림도 함께 복원했다.

지양산은 도시자연공원구역·개발제한구역으로, 사유지 관리가 어려운 곳이다. 이번 사업은 사유지를 공공이 무상으로 활용함으로써 민원 해결과 공공성 확보라는 두 가지 성과를 달성한 사례로, 사유지 산림관리의 새로운 방향을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

이기재 양천구청장은 “이번 정비는 끊임없는 소통을 바탕으로 불법시설을 철거하고 사유지를 공공개방한 적극 행정의 모범 사례”라며 “앞으로도 지양산이 양천구민의 건강을 책임지는 소중한 쉼터이자 모두의 열린 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.