쾌적한 환경으로 재탄생한 도서관, 개관 기념 전시로 주민에게 선보여 시스템 냉난방기 설치, 노트북실 신설 등 주요 설비와 이용 공간 대폭 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 주민들의 쾌적한 도서관 이용을 위해 9월부터 추진한 금나래도서관 환경개선공사를 마무리, 오는 10월 20일 재개관한다.

금나래도서관(시흥대로 73길 70)은 연면적 918.19㎡, 지상 2층 규모로, 2008년 개관한 이후 처음으로 환경개선공사를 진행했다.

공사는 전면 리모델링 대신 노후시설 개선과 기능 보완에 중점을 둬 시설 효율성과 이용 편의를 동시에 높였다.

도서관 내 주요 설비와 이용 공간도 대폭 개선됐다. 냉난방 시스템을 기존 팬 코일 유닛(FCU) 방식에서 시스템 냉난방기로 교체해 에너지 효율성을 높였으며, 실내 온도도 보다 쾌적하게 유지할 수 있게 됐다.

또 주민들의 전자기기 활용을 위한 노트북실을 새롭게 조성하고, 좌석별 콘센트를 설치해 이용 편의성을 강화했다. 노후된 서가, 책상, 의자 등 가구도 전면 교체해 열람 환경 역시 한층 쾌적해졌다.

아울러 독서 프로그램 운영을 위한 강의실이 새로 마련돼 다양한 교육과 프로그램도 가능해졌다.

층별로는 ▲ 1층에 안내데스크, 북라운지, 종합자료실, 강의실(신설), 사무실 ▲ 중층에 노트북실(신설)과 열람석 ▲ 2층에 어린이도서관이 자리하고 있다.

쾌적한 환경으로 재탄생한 도서관은 오는 10월 20일 재개관하며, 개관 기념 전시를 통해 새롭게 변화된 공간을 주민들에게 선보일 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 환경개선공사를 통해 주민들이 불편함을 느꼈던 부분을 해소하고, 보다 쾌적하게 도서관을 이용할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 금천구민의 독서 접근성을 높이고, 지역의 독서문화를 활성화하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.