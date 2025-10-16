[헤럴드경제=신동윤 기자] 비아이매트릭스가 국내 주요 대기업에 생성형 인공지능(AI) 기반 인재추천 HR분석시스템 구축 사업을 성공적으로 수주, 자사 생성형 AI 솔루션 ‘트리니티(TRINITY)’의 시장 확산에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다.

이번 프로젝트는 고객사가 자연어로 질의하면 기업 내 인재 정보를 실시간으로 분석하고 추천할 수 있는 지능형 AI 에이전틱(Agentic) 시스템 구축이 핵심이다.

기업들은 수많은 근로자의 경력, 현재 직무 이력, 프로젝트 경험 등을 관리하며 태스크포스팀(TFT) 구성, 인력 재배치, 조직 재편에 막대한 시간과 비용을 투입하고 있다. 비아이매트릭스의 TRINITY는 이런 프로세스를 AI기반으로 자동화해 고객사의 의사결정 시간을 대폭 단축하고, 나아가 운영비용(COST) 절감 효과에 크게 기여할 것으로 기대된다.

최근 비아이매트릭스에서는 기업마다 상이한 인사규정과 절차를 온톨로지(Ontology)로 AI에게 지식화하고 이를 기반으로 다양한 인사업무의 AI 옵스(Ops)로 자동화를 선언하며 주목을 받고 있다. 단순한 AI 기능의 활용을 넘어 기업의 업무를 이해하고 이에 맞춰서 일을 수행하는 AI는 다음 세대의 에이전틱 AI로 기업들의 생성형 AI 도입에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 대기업 수주는 비아이매트릭스가 공공에 이어 민간 시장에서도 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 앞서 지난 13일에는 한국교육학술정보원(KERIS)과의 생성형 AI 프로젝트를 마무리하며 공공 부문 레퍼런스를 확보한 바 있다. 이로써 비아이매트릭스의 AI솔루션은 공공과 민간 양측 모두에서 실적과 신뢰를 확보한 에이전틱 AI 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

비아이매트릭스 관계자는 “AI 제품은 이미 다양한 산업 군으로의 확장을 추진 중이며, 다수의 고객사와 기술검증(PoC)을 진행하고 있다”면서. 특히 지난 9월에 출시한 온톨리지 기반의 TRINITY는 데이터 분석에 머무르지 않고, AI가 사람처럼 사고하고 판단할 수 있도록 설계된 제품으로 기업 내 매뉴얼과 전문지식을 DB에 저장하고 AI가 이를 학습해 실제 의사결정 과정에 활용하는 제품으로 고객사의 방대한 자료를 일일이 분석, 정제, 시각화, 보고서 작성 등 데이터 노동업무를 이제는 AI가 그 역할을 대신함으로써 업무 효율과 생산성을 극대화할 것” 이라고 전했다.