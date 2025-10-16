전국 최초 스마트쉼터, 스마트흡연부스 등에 국내외 방문 이어지자 스마트정책투어 시행 22년부터 116개 기관, 1207명 벤치마킹 다녀가 올해도 태국, 대만 등 해외에서 투어 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)의 스마트정책을 직접 보고 체험할 수 있는 ‘성동형 스마트 정책투어’가 국내외 기관들의 주목을 받으며 활발하게 운영되고 있다고 밝혔다.

‘스마트 정책투어’는 그간 성동구의 스마트 정책을 벤치마킹하려는 국내외 기관과 도시들의 방문이 꾸준히 이어져 온 데서 착안한 프로그램이다. 구는 단순한 시설 견학을 넘어 정책의 기획 배경과 운영방식, 성과까지 종합적으로 전달할 수 있도록 구성하여 정책 전달력과 체험 몰입도를 높이기 위한 목적으로 해당 투어를 구성했다.

투어는 매월 셋째 주 수요일에 운영되며, 대표 스마트 시설을 중심으로 구성된 ‘기본 코스’와 성수동 관광자원과 연계된 ‘맞춤형 코스’로 병행 운영한다. 기본 코스는 스마트쉼터, 스마트흡연부스 등 대표적인 성동형 스마트시설들을 관람하며, 시설별 담당자가 전문적이고 상세한 설명을 제공한다. ‘관광 병행코스’는 기본 코스 방문시설에 더해 성수동 아틀리에길, 언더스탠드에비뉴, 연무장길 등 성수동의 인기 명소를 함께 방문한다.

투어 참여 신청은 성동구청 누리집(홈페이지) ‘신속예약’을 통해 가능하며, 단체 방문의 경우 별도 조율도 가능하다.

지난 2022년부터 현재까지 일본·페루·몽골·세르비아 등 다양한 나라를 비롯해 총 116개 기관, 1207명이 성동구의 스마트정책을 직접 체험했다. 특히 올해부터 본격 운영 중인 ‘스마트정책투어’에는 지난 6월 25일 태국 지방정부 관계자들이 첫 해외 참가자로 참여했으며 이후 8월 22일 대만 타오위안시 관계자 방문을 비롯해 국제적 관심이 더욱 확대되고 있다.

그간 성동구는 생활밀착형 스마트 기술을 활용하여 구민이 직접 체감할 수 있는 공공 인프라를 구축해왔다. 대표적인 스마트 정책으로 ▲ 폭염, 한파 등 기후위기 대응과 교통약자를 보호하는 미래형 버스정류장인 ‘성동형 스마트쉼터’ ▲ 보행자 교통사고 인명 피해를 절반 이상 줄이며 안전 효과를 입증한 ‘성동형 스마트 횡단보도’ ▲ 흡연자와 비흡연자가 상생하는 환경을 위한 밀폐형 음압설비를 갖춘 ‘성동형 흡연부스’가 있다.

이외에도 성동구는 ▲침수와 악취 문제를 해결하는 스마트빗물받이 ▲도시 데이터 기반의 실시간 모니터링을 제공하는 스마트도시통합운영센터 등 도시 운영 전반에 스마트 기술을 통합적으로 적용하며 지속가능한 도시 운영 모델을 제시하고 있다.

정원오 성동구청장은 “스마트 정책은 기술을 보여주는 일이 아니라, 주민이 체감하고 삶에서 실감하는 것이어야 한다”며 “앞으로도 체험 중심의 투어와 실생활에 적용되는 스마트 행정을 통해 포용과 상생의 도시 모델을 널리 확산시키겠다”고 말했다.