사랑나눔치과와 1인가구 치아 건강 및 통합돌봄 의료지원 협약 동시 체결 민관 협력으로 건강 돌봄 사각지대 해소 및 복지 서비스 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 15일 의료생활협동조합 사랑나눔치과(이사장 문영자) 및 동대문구가족센터(센터장 한미영)와 1인가구의 치아건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 치아 관리가 필요한 대상자 발굴과 연계 등 상호 협력을 통해 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 치아 건강 프로그램을 공동 추진한다.

사랑나눔치과는 10월 16일부터 매주 목요일 오전 10시부터 낮 12시까지 경동시장 신관 2층 ‘이음마루’에서 1인가구를 대상으로 무료 치아 상담을 운영할 예정이다. 상담 참여자에게는 치아 관리 세트와 함께 무료 스케일링 및 검진 쿠폰이 제공되며, 만 65세 이상 어르신 중 연 5명을 선정해 틀니를 포함한 무료 치료 서비스(임플란트 제외)도 지원한다.

한편, 구는 이날 사랑나눔치과와 ‘통합돌봄지원 대상자를 위한 의료협약’도 함께 체결했다. 이번 협약은 동대문구가 2025년 서울시 및 보건복지부 통합돌봄 시범사업을 추진함에 따라 민‧관이 협력해 지역주민의 구강건강 증진과 통합돌봄 서비스의 효율적 운영을 도모하기 위해 마련됐다.

동대문구 통합돌봄지원사업은 일상생활에 어려움을 겪는 어르신에게 의료·요양·돌봄 등 다양한 서비스를 통합 제공함으로써 보다 체계적이고 종합적인 지역 돌봄 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

이필형 동대문구청장은 “이번 협약이 지역 내 건강 돌봄 사각지대를 해소하고, 주민에게 전문적이고 체계적인 의료‧돌봄 서비스를 제공하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 민관 협력을 강화해 주민의 건강하고 행복한 삶을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.