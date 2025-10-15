[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 10월 15일 오전 8시경 창전동 소재 다세대주택에서 발생한 화재 소식을 접하고 즉시 현장 대응에 나서 인명피해 최소화와 추가 피해 방지에 총력을 기울였다.

박 구청장은 오전 8시 50분경 화재 현장에 도착해 진화 상황과 인명피해 현황을 직접 보고받고, “무엇보다 인명 구조를 최우선으로 하라”며 대응 인력들에게 신속한 조치를 요청했다.

화재는 4층 401호 내부에서 발생해 상층부로 연기가 확산되는 상황이었으며, 구는 소방·경찰·한국전력공사 등 관계기관과 협조체계를 가동해 8시 34분경 큰 불길을 잡았다.

이번 화재로 8명의 인명피해가 발생, 이 중 4명은 병원으로 이송됐으며, 4명은 현장에서 응급조치를 받았다.

마포구는 화재로 피해를 입은 주민들의 조기 안정을 위해 구 차원의 긴급 지원에 나섰다.

구는 피해 가구에 대해 숙박비와 급식비를 7일 이내 범위에서 지원하기로 했으며, 해당 다세대주택 8가구 중 6가구를 지원 대상으로 확정했다. 이 중 2가구는 병원으로 이송돼 치료 중이며, 나머지 4가구는 임시 숙소에서 머물 예정이다.

박강수 마포구청장은 “피해 주민들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 구가 앞장서 지원하겠다”며 “현장 수습과 복구에 행정력을 동원해 주민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.