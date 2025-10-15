빌 해거티 美상원의원 등 미국 인사들도 가장 큰 우려 사항으로 ‘중국’ 지목해 눈길 현대차 장재훈 부회장 “기술·통신·에너지 주제 다뤘다”

[헤럴드경제=김성우 기자] 한미일 3국 정·재계 인사들이 참여하는 민간 협의체인 ‘한미일 경제대화’(TED)가 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 개최됐다.

이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장, 조현준 효성그룹 회장 등이 자리했다. 또한 신학철 LG화학 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등 각 기업 최고경영진과 정부측 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 함께했다.

미국에서는 이 모임을 주도해온 빌 해거티 미국 상원의원(공화)과 앨리슨 후커 국무부 정무차관, 윌리엄 콘웨이 칼라일그룹 회장, 라지 수브라마니암 페덱스 사장 등이 자리를 빛냈다. 일본에서도 재계 단체인 게이단렌, 도요타자동차, 소니그룹, NEC 등의 관계자가 나왔다. 특히 손정의 소프트뱅크그룹 회장은 해거티 의원과 함께 대담을 하기도 한 것으로 전해졌다.

외교가와 재계에 따르면 이날 참석한 한미일 정부, 의회, 기업 등 관계자는 총 100여 명에 달한다.

이들은 전날 도쿄에서 만찬 행사를 가진 데 이어 이날은 금융·투자, 공급망, 인공지능(AI), 통신·조선 협력 등 5개 세션별 토론 등을 진행한 바 있다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 취재진과 만나 “작년에는 대중국, 한미일 협력 같은 것을 논의했는데 이번에는 기술, 통신, 에너지 등 많은 주제를 다뤘다”라면서 “(한일간 관세문 제 논의 가능성에 대해서는) 한국과 일본은 상황이 조금 다르다”고 말했다.

또한 “31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이전에 해결 기미가 보이면 좋겠다”고 덧붙였다. 한미일 경제대화는 3국 정·재계 주요 리더들이 모여 경제 발전, 안보를 포함해 포괄적 상호 이익 확대 방안을 논의하는 정책 세미나 자리다.

지난 2023년 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 출범해 지난해 9월 서울에서 제2회 행사가 열렸고, 도쿄에서 세 번째로 열렸다. 싱크탱크인 우드로윌슨센터와 허드슨연구소, 21세기정책연구소 등이 주관하며 현대차그룹이 후원사로 나섰다.

복수의 참석자에 따르면 해거티 의원은 최근 중국의 한국 조선업 제재, 과거 일본에 대한 희토류 수출 중단 등을 거론하면서 가장 큰 우려 사항으로 중국을 지목한 바 있다.

그는 “3국의 정·재계 리더가 참여하는 이 모임이 한미일의 튼튼한 상업적 기반을 통해 규모의 경제를 성취하고 집단 안보를 강화하는 데 기여할 것”이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령 측근으로 알려진 해거티 의원은 원래 컨설팅 회사를 다니다가 사모펀드를 창립하기도 했던 경제계 출신 인사로, 트럼프 대통령 집권 1기 때인 2017년부터 약 2년간 주일 미국 대사를 지냈다.