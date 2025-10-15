경찰, 이달 말까지 특별기간 운영 연말까지 국외 납치·감금 특별신고 검거 보상금 최대 5억원

[헤럴드경제=김성우 기자] 경찰은 이달 16일부터 12월 31일까지 11주간 국외 납치·감금 의심 사례, 피싱범죄 등에 대한 특별신고·자수 기간을 운영한다고 밝혔다. 최근 캄보디아 내 한국인을 대상으로 한 범죄 확산세에 나서는 상황에서 경찰이 대응에 나선 것이다.

경찰에 따르면 경찰은 해당 기간 동남아 국가 내 납치·감금 신고를 집중 접수할 계획이다. 납치·감금 피해 사실이 확인됐거나, 고수익 알바 등에 혹해 출국했다가 연락이 두절됐거나, 범죄 의심점은 없지만 출국 후 연락 두절된 사례 등이 신고 대상이 된다.

경찰은 피싱범죄 해외 콜센터·자금세탁 등 조직원부터 국내 수거책·인출책 등 하부 조직원, 대포통장 명의자 등 단순 가담자에게 폭넓게 자수 기회를 제공한다는 계획이다.

특별기간에 자수하고 공범 및 다른 조직원과 관련해 제보하는 경우에는 법이 허용하는 범위 안에서 양형에 적극 반영하는 등 선처하겠다고 경찰은 밝혔다. 조직범죄 검거에 일조할 경우 최대 5억원까지 보상금 지급한다. 경찰청은 특별기간 접수되는 국외 납치·감금 신고는 전부 시도경찰청 전담수사팀으로 이관하고, 동남아 내 피싱조직에 대한 단속도 강화에 나선다.

자수 및 신고·제보는 112, 전국 시도경찰청, 경찰서·지구대·파출소를 통해 가능하다. 가족이나 지인 등을 통해서도 자수가 가능하다. 보이스피싱에 이용된 대포통장 유통·사용 행위자는 ‘보이스피싱범죄 정부합동수사단’을 통해서도 이뤄질 수 있다.

경찰청은 대검찰청·금융감독원과 협업해 소셜미디어(SNS), 포스터, 현수막 배포 등 대국민 홍보도 추진한다.

박성주 국가수사본부장은 “범행 가담자들은 지금이라도 수사기관에 자수해 잘못에 대해 속죄하고 주변 사람들은 용기를 북돋아 주길 바란다”라면서 “최근 캄보디아 내 우리 국민 납치·감금 신고가 증가하고 있는 만큼 의심이 들 경우 반드시 경찰에 신고해달라”고 말했다.