“왜 한밤중까지 참고인 붙잡고 고인에 수모 줬나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 권성동 국민의힘 의원은 15일 “이재명 특검의 행보를 보면 정치적 목적이 먼저이고, 수사는 뒤따르는 도구에 불과하다는 과거 스탈린 시대의 수사 기관이 떠오른다”고 했다.

권 의원은 이날 페이스북을 통해 “이재명 특검의 불법 강압 조사로 운명하신 단월면장님의 영결식이 14일 단월면사무소에서 거행되었다. 유족의 반대에도 특검이 부검을 강행하여 이틀이나 미뤄진 일정이다. 참으로 무도하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “고인이 남긴 메모에는 ‘모른다고 해도 계속 다그쳤다. 사실을 말해도 거짓이라고 했다. 진술서 내용도 임의로 작성해 답을 강요했다’라는 절규가 담겨 있다”며 “특검은 ‘새로운 진술이 필요하지 않았다’라며 강압은 없었다고 주장했다. 그렇다면 왜 한밤중까지 참고인을 붙잡고, 이미 무혐의 처분이 내려진 사건을 빌미로 고인에게 수모를 준 것인가”라고 지적했다.

권 의원은 1956년 소련의 제1서기 니키타 흐루쇼프가 스탈린의 독재 정치에 대해 ‘고문 등을 통해 체포된 사람들의 자백을 얻어 냈다’는 취지로 비판한 것을 인용하며 “그에게 극단적 선택을 강요한 특검이 과연 스탈린의 수사 기관과 무엇이 다르냐는 국민의 물음에 이재명 정부는 답해야 한다”고 주장했다.