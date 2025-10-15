- 10.15 대책 서울·수도권에 집중되며 지방 주요 대도시 풍선효과 기대감 쑥

- 제2의 도시 부산 최대 수혜지로 부상하며 수요층 관심 집중돼

정부가 서울·수도권에 집중된 규제 카드를 내놓으면서, 지방 부동산 시장이 꿈틀대고 있다.

실제 정부는 지난 15일 ‘긴급 가계부채 점검 회의’를 열고 규제지역·토지거래허가구역 확대와 추가 대출 규제를 담은 10.15 부동산 대책을 발표했다. 이재명 정부 출범 이후 넉 달 만에 나온 세 번째 부동산 대책이다. 앞선 두 차례 대책에도 서울과 수도권 주요 지역의 아파트 가격이 과열 양상을 보이자, 정부가 다시 한 번 강도 높은 규제 방안을 내놓은 것으로 분석된다.

이번 대책에 따르면, 서울 전역과 분당, 과천 등 경기 12개 지역이 투기과열지구 및 토지거래허가지역으로 묶이게 되며, 이는 16일부터 곧바로 적용된다. 또한 주택담보대출 한도 차등화, 스트레스 금리 하한 상향 조정 등 대출 규제 역시 강화됐다.

이에 업계에서는 비규제지역인 지방으로의 관심이 커질 것이라는 관측을 내놓고 있다. 과거 부동산 시장이 규제를 피한 주변 지역의 상승세가 이어졌던 점에 비춰볼 때 서울과 수도권에 규제가 집중되면, 자금과 수요가 비규제 지역인 지방으로 향할 것이라는 분석이다.

실제로 과거 정부 시절에는 규제지역을 발표할 때마다 이를 피해간 지역의 집값이 오르는 풍선 효과가 전국 곳곳에서 발생하기도 했다.

한 업계 관계자는 “특히 과거 사례처럼 지방으로의 원정 투자에 나서는 수요층이 상당히 늘어날 것으로 예측된다”며 “지방에서도 주거 상급지로 손꼽히는 부산이나, 대구 등 대도시권에 대한 관심이 커질 것으로 보인다”고 말했다.

실제 제2의 도시로 불리는 부산의 경우는 이번 대책 발표 이후 빠르게 온기가 도는 모습이다. 특히 부산의 경우 현재 분양시장이 활발하게 진행되고 있는 가운데, 주요 유망 분양 단지를 선점하려는 전국 수요층의 문의가 잇따르고 있는 것으로 알려졌다.

일례로 현재 부산진구에서 정당계약을 진행하고 있는 ‘서면 어반센트 데시앙’은 부산에서도 희소성이 높은 평지입지와 함께 부암역 초역세권, 서면 일대 인프라 등 우수한 입지를 갖췄다는 점과 주변 신규 단지 1억원에서 최대 3억원이 저렴한 합리적인 분양가가 부각되면서 연일 수요층의 발길이 이어지고 있다는 게 지역 부동산 업계 관계자들의 전언이다.

부산진구 A부동산 관계자는 “서면 어반센트 데시앙의 경우는 분양전부터 우수한 입지로 지역민들 사이에서도 관심이 높았던 곳으로, 청약에서는 올해 부산진구 최초로 전 타입 과반수 경쟁률이 발생하였고, 최고 11.3대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다”며 “이러한 점이 규제를 피하려는 서울, 수도권 및 부산광역시 수요층에게도 어필이 되면서, 관심이 크게 이어지고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

한편, 부동산 업계는 이와 같은 지방 대도시 권역의 관심이 앞으로도 계속될 것이라는 분석을 내놓고 있어 주목된다.

한 부동산 전문가는 “이번에 대책을 발표하면서 언급한 정부의 정책 기조를 보면 향후에도 서울, 수도권에 추가 규제를 적용할 수 있다는 내용이 있다”며 “때문에 이를 피하려는 수요층과 유동 자금이 규제를 피할 수 있는 지방 대도시권역으로 흘러가는 흐름이 한동안 이어질 수 있다”고 전했다.