10월 18일 성북동길에서 오전 9 ~ 오후 5시 3개 종교 연합바자회, 문화공연 개최 3개 종교 단체(성북동성당, 길상사, 덕수교회)가 매년 순차적으로 행사 주관 60여 개 부스 마련, 5천여 명이 참여하는 성북동 지역 대표 마을 축제로 자리매김

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 18일 오전 9시부터 오후 5시까지 성북동 일대에서 ‘제14회 3종교 사랑나눔 연합바자회’를 개최한다.

올해 바자회는 성북동주민센터 건너편부터 홍대부고 입구까지 약 400m 구간에 차 없는 거리로 조성되며, 60여 개의 부스가 마련되어 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 먹거리와 체험 프로그램은 물론, 의류·생활용품·지역 특산품 판매 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 주민과 방문객을 맞이할 예정이다.

특히, 이번 3종교 연합바자회 행사를 주관하는 성북동성당은 설립 50주년을 맞이했다는 점에서 더욱 뜻깊다.

오후 1시부터 3시까지는 제3회 성북동 3종교 음악회가 열려 팝페라, 성악, 첼로 연주, 대중가수 공연 등 다양한 무대가 이어진다. 종교와 세대를 아우르는 문화 공연으로 참가자 모두가 함께 어우러지는 축제의 장이 될 전망이다.

‘3종교 연합바자회’는 2008년 덕수교회 손인웅 원로목사의 제안으로 시작됐다. 이후 길상사(덕조 주지스님), 덕수교회(김만준 담임목사), 성북동성당(김형목 요셉 주임신부) 등 세 종교 단체가 해마다 주관을 번갈아 맡으며 14년째 이어오고 있다.

행사는 “종교는 달라도 사랑으로 하나 되어 이웃을 섬기자”는 취지 아래 진행되며, 수익금 전액을 지역 청소년에게 ‘사랑나눔 장학금’으로 전달하는 등 나눔의 선순환을 실천해 왔다.

이승로 성북구청장은 “성북동은 사찰과 성당, 교회가 나란히 자리하며 오래전부터 종교 간 교류와 상호 방문을 이어온 화합의 상징 같은 지역”이라며 “이번 바자회가 종교의 벽을 넘어 이웃과 사랑을 나누는 진정한 축제가 되길 바란다”라고 말했다. 이어 “수익금이 지역 학생들의 꿈과 희망으로 이어지는 만큼, 많은 분이 함께해 주시길 바란다”며 “성북구도 이번 행사가 성공적으로 치러질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.