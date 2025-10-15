센터장에 김용호 변호사, 이동희 수석전문위원 건설 분쟁 해결을 위한 종합적 솔루션 제공

[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 세종(오종한 대표변호사)은 ‘건설클레임센터’를 새롭게 출범한다고 15일 밝혔다. 국내외 대형 인프라 사업, 부동산 개발산업, 공공 및 민간 건설 프로젝트의 수행 과정에서 발생하는 다양한 건설 분쟁 해결사로 나선다.

세종의 건설클레임센터는 건설·부동산 분야 전문 변호사와 현장실무와 계약구조에 대해 이해도를 갖춘 전문 엔지니어들이 ‘원팀’을 이뤘다. 건설·부동산 사업 전 주기에 걸쳐 분쟁을 예방하고 해결할 수 있는 종합 솔루션을 제공할 방침이다.

김용호 변호사(사법연수원 25기)와 이동희 수석전문위원이 공동센터장을 맞는다. 김 변호사는 인천지방법원 부장판사 출신으로 세종의 건설·부동산 관련 자문 및 소송 분야 대표 주자다. 이 수석전문위원은 30여년 동안 다양한 EPCO(Engineering, Procurement, Construction, Operation) 프로젝트를 총괄하며 복잡한 계약구조와 기술적 쟁점이 얽힌 건설 클레임을 다수 수행했다. 이 전문위원은 구조기술사, 토질 및 기초기술사, 항만 및 해안기술사다.

세종 건설부동산분쟁팀 및 도시정비사업팀을 이끌고 있는 이승수 변호사(연수원 31기), 국내 굴지의 건설회사의 법무임원을 역임하는 등 현장 경험을 갖춘 최혁준 변호사(연수원 33기), 건설 및 부동산 관련 하자소송 전문가로 센터 간사를 맡고 있는 안헌준 변호사(연수원 39기), 건축공학 전공과 건설회사 근무 경험을 토대로 대형 토목·건축·플랜트 사업 소송 및 자문 등에서 활약하고 있는 여진아 변호사(변시 4회) 등도 포진되어 있다.

건축엔지니어 출신으로 18년간 현장시공, 품질, 원가관리 등 실무 경험을 바탕으로 설계변경 클레임, 건설사업 전 단계별 위기관리 업무를 직접 수행해 온 고윤섭 전문위원(시공기술사), 건설경제연구원에서 다수의 공공·민간 건설 프로젝트의 계약금액 조정 분석 업무를 처리한 바 있는 박길범 연구위원도 합류했다.

센터는 맨파워를 바탕으로 ▷설계변경·물가변동·공기연장 등에 따른 추가공사비 클레임 자문 및 소송 대응 ▷건설현장 안전사고 손해배상 자문 및 소송 대응 ▷지반침하·균열·누수·결로·소음 등 관련 각종 분쟁 대응 ▷공공 및 민간 도급계약 분쟁 대응 ▷프로젝트 초기 계약구조 분석 및 리스크 진단 ▷공정지연에 따른 돌관공사비·손실보전·지체상금 클레임 분석 및 대응 ▷감정 대응 전략 수립 및 기술자문 지원 등의 서비스를 원스톱으로 제공한다.

이동희 수석전문위원은 “기존에는 고객사에서 분쟁이 발생한 현장의 사업관리 자료나 기술 자료를 정리하는 데에 어려움을 겪어 소송에 영향을 미치는 경우가 있었다”며 “세종의 건설클레임센터는 최고의 기술전문가들이 사건 초기부터 직접 관여하여 사업관리·기술 자료를 선제적으로 점검·보완하고 검증함으로써 이러한 문제점을 해결해 나갈 것”이라고 했다. 이어 “현장의 중요자료들이 체계적으로 정리, 보완되는 과정에서 기술전문가의 의견이 변호사에게 전달된다. 이를 바탕으로 정교하고 설득력 있는 전략을 수립하겠다”고 덧붙였다.