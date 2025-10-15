16일부터 24시간 대응체계 가동… 첨단장비 투입해 해상테러 차단 총력

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 동해지방해양경찰청은 이달부터 경주에서 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’를 앞두고 국내외 정상들의 안전 확보를 위해 경주 보문호 수상 구역과 동해 해역 일대에서 해상경계 및 테러 예방 작전을 16일부터 본격 시행한다고 15일 밝혔다.

이번 조치는 해양경찰청이 정상회의 기간(10월 16일~11월 2일) 전국 해상 경계 발령을 내린 데 따른 것이다.

것이다. 동해해경청은 ‘해양경찰 작전본부’(본부장 김성종 청장)를 운영하며 24시간 대응체계에 돌입한다.

해경은 경주 보문호와 포항 영일만항 플로팅호텔 등 주요 행사장 인근 해역의 접근로를 중심으로 해상경계를 강화하고, 특수기동정·특공대·드론·수중드론(ROV) 등 첨단장비를 투입해 수중 탐색과 순찰 활동을 입체적으로 전개한다.

특히 보문호 수상 및 수중구역에는 특수기동정과 특공대를 상시 배치해 테러나 불법 침투 등 각종 위협요인에 즉각 대응할 수 있는 경계 태세를 유지한다.

이와 함께 오는 24일부터는 동해 해역에 경비함정을 전담 배치해 중요시설에 대한 불법선박 접근 및 수중침투를 차단하고, 군·경·소방 등 관계기관과 실시간 공조 체계를 가동할 예정이다.

김성종 해양경찰 작전본부장은 “APEC 정상회의는 전 세계의 이목이 쏠리는 국제행사인 만큼 단 한 건의 해상 위협도 허용하지 않겠다는 각오로 최고 수준의 경계·경호 태세를 유지하고 있다”며 “행사 기간 중 해상 통제구역 내 불필요한 접근은 자제하고 해양 안전 질서 유지에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

동해해경청은 APEC 정상회의 종료 시까지 전 해역 경계태세를 유지하고, 관계기관 합동훈련과 순찰을 지속 강화해 안전하고 성공적인 회의 운영을 위해 총력 대응할 방침이다.