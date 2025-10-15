“美 지분 25% 이상 기업 소유 선박도 수수료…적용 범위 넓어”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국이 미국 선박에 입항 수수료를 부과하되 자국에서 만든 선박 등은 면제해주기로 하면서 한국·일본제 유조선에 불리할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 15일(현지시간) 미중이 서로에게 부과한 입항 수수료 조치로 글로벌 해운업계의 불확실성·혼란이 커질 수 있다는 시장 경고가 있다면서 이같이 전했다.

분석가들은 에너지·곡물 주요 수입국인 중국이 미국 선박에 입항 수수료를 부과하는 만큼, 주로 중국으로 들어오는 유조선과 건(乾)화물 수송선이 영향을 받을 가능성을 거론했다. 이는 화물 소유주와 해운사의 판단에 영향을 끼쳐 단기적으로 운송료 변동성을 키울 수 있다는 것이다.

중국이 전날 발표·시행에 들어간 ‘미국 선박에 대한 선박 특별 입항료 부과’ 조치를 보면 적용 대상은 미국 기업·단체·개인이 소유·운영하는 선박, 미국기를 게양한 선박, 미국에서 건조된 선박 등이다.

미국 측 직간접적 지분이 25% 이상인 기업·조직이 소유·운영하는 선박에도 적용되는데, 해운중개업체 SSY의 로아 애들런트는 이 부분이 중요하다면서 해당하는 경우가 많을 것으로 예상했다.

다만 중국에서 건조된 선박 등은 이번 입항 수수료 대상에서 제외되는데, 전 세계 조선업에서 중국의 비중이 높은 만큼 전체적인 여파를 줄일 수 있다는 전망이 제기된다.

드루리해상리서치 측에 따르면 전 세계 선단에서 중국제 선박 비중은 36% 정도다. 중국제 선박 비중은 세부적으로 건화물 수송선에서 48%, 컨테이너선에서 30%, 원유 수송선에서 23% 수준이다.

문제는 이러한 예외 규정이 한국·일본제 선박에 불리할 수 있다는 점이다.

중국 하이퉁선물의 레이웨 분석가는 대다수 대형 원유 수송선이 한국·일본에서 건조된다며 유조선이 가장 타격을 입을 수 있다고 지적했다.

클라크슨리서치는 중국 측 입항 수수료로 전 세계 유조선 운항 능력의 15%가 영향을 받을 것으로 추정했고, 제프리스 측은 전 세계 원유 수송선의 13%, 컨테이너선의 11%를 영향권으로 봤다고 로이터통신은 전했다.