伊 매체 인터뷰 재조명 ‘파장’

“한국에서 공부한 마지막 시기, 지옥 같았다.” 미국 밴 클라이번 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 차지하며 세계 클래식 음악계의 스타가 된 피아니스트 임윤찬(21·사진)이 지난 여름 이탈리아 일간지와 한 인터뷰 발언이 뒤늦게 화제다. 임윤찬은 지난 8월 이탈리아 ‘라 레푸블리카’와 인터뷰에서 ‘현재 미국 보스턴에서 생활 중인데, 한국이 그립지는 않냐’는 질문에 단호하게 아니라고 답했다.

그는 “한국에서 공부한 마지막 시기는 견디기 힘들 만큼 고통스러웠다. 마치 지옥에 있는 것처럼 느껴졌고, 죽고 싶다는 생각이 들 정도였다”며 “지금은 공연을 위해서만 잠깐씩 한국에 돌아간다”고 했다. 임윤찬은 ‘무엇이 그렇게 힘들었냐’는 질문에도 한국에서의 경험을 들며 자기 생각을 전했다. 그는 “모두가 최고가 되기 위해 안달이 나 있고, 때로는 그 과정에서 다른 사람에게 해를 끼치기도 한다”고 말했다. 그러면서 “17살 무렵 제가 유명해지기 시작하면서 정치인이나 사업가들로부터 부적절한 시기와 압박을 받았다”며 “그런 상황들이 저를 슬프게 했다”고 돌아봤다.

임윤찬은 2022년 미국 밴 클라이번 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 한 이후 쇼팽 에튀드 앨범을 내며 그라모폰상, 디아파종 황금상 등 세계적인 음반상을 휩쓸었다. 그는 2017년 한국예술종합학교 부설 한국예술영재교육원을 거쳐 한예종에서 수학했으나, 오랫동안 사제의 인연을 맺은 피아니스트 손민수가 교수로 있는 미국 보스턴의 뉴잉글랜드 음악원(NEC)에서 공부하고 있다. 고승희 기자