관광수요 회복으로 호텔 투자시장 안정적 성장

부산 럭셔리 호텔 희소성 부각…영앤리치가 관심 갖는 곳 어디?

글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 JLL코리아가 발간한 ‘2025년 한국 호텔 투자시장 전망’ 보고서에 따르면, 지난해 국내 호텔 투자시장은 약 1조6,300억 원 규모로 전년 대비 3배 이상 성장했다. 올해도 국내 호텔의 우수한 운영실적과 금리 인하 기대감에 힘입어 호텔 투자시장 거래액이 약 2조2,000억 원 규모로 확대될 것으로 전망된다.

탄탄한 관광 수요가 시장 성장을 뒷받침하고 있다는 분석이다. 지난해 한국을 찾은 외국인 관광객은 1,630만 명으로, 코로나19 팬데믹 이전 수준의 93.5%까지 회복했다. 올해도 한류 인기에 힘입어 1,750만 명을 넘어설 것으로 예상돼, 2025년 한국 호텔 시장은 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 보인다.

서울의 경우 4·5성급 호텔 공급이 전체 관광 숙박시설의 30%를 차지하며 고급화 추세가 뚜렷하다. 공사비와 평균 객실 단가가 동반 상승하면서 신규 개발이 중저가보다 고급 호텔 위주로 진행되는 분위기다. 이에 따라 평균 객실당 매출(RevPAR)도 럭셔리 호텔의 성장이 두드러졌다. 실제 지난해 서울 럭셔리 호텔의 RevPAR은 2019년 대비 62% 증가했으나 중저가 호텔은 같은 기간 21.3% 오르는 데 그쳤다.

부산에서는 상대적으로 4·5성급 호텔 공급이 적어 희소성이 높았다. 그만큼 단기간에도 성장세 차이가 확실하게 드러났다. 부산의 RevPAR 상승률을 보면, 럭셔리 호텔은 전년 대비 12.8% 증가하며 강세를 보인 반면, 중저가 호텔은 5.7% 상승에 그쳤다.

이에 대해 부산의 한 부동산 관계자는 “최근 부산에서는 관광객뿐만 아니라 장·단기 체류 수요도 꾸준히 늘고 있는 반면, 고급 숙박시설 공급은 여전히 부족한 상황이라 희소가치가 더욱 부각되고 있다”며 “롯데캐슬 드메르 분양 당시 투자자들이 몰린 것도, 럭셔리 호텔급 상품성과 희소성, 안정적인 수익 구조에 대한 기대감이 크게 작용한 결과”라고 말했다.

실제로 최근 준공을 마친 부산 동구 ‘롯데캐슬 드메르’는 지하 5층~지상 59층 2개 동 전용면적 45~335㎡ 총 1,221실 규모로, 최고 높이가 213m에 달해 부산항 일대의 스카이라인을 새롭게 형성할 초고층 랜드마크로 자리매김할 전망이다.

부산항 국제여객터미널이 바로 맞은편에 있으며, 부산역도 도보로 약 10분 거리에 있어 타지에서 부산을 찾는 비즈니스 방문객과 내·외국인 관광객 모두가 편리하게 이용할 수 있다. 부산을 찾는 관광객들이 가장 먼저 마주하는 초고층 건축물로서 도시의 ‘첫인상’을 바꾸는 상징적 역할을 할 것으로 기대된다.

내부에는 고급 마감재와 라이프스타일을 고려한 평면설계가 도입되며, 일부 타입에서는 신선대부두에서 송도까지 탁 트인 파노라마 뷰를 통해 뛰어난 바다 조망도 누릴 수 있다.

지상 51층에는 수영장을 비롯해 피트니스, 커뮤니티 라운지, 갤러리 등 다채로운 커뮤니티시설이 마련되며, 탁 트인 부산 바다 조망을 영구적으로 누릴 수 있다. 특히 커뮤니티 라운지에는 부산을 대표하는 4대 커피 브랜드 중 하나인 ‘까사부사노(Casa Busano)’가 들어서 감각적인 공간에서 고품질 커피와 여유로운 휴식 공간을 제공할 예정이다.

또한 롯데캐슬 드메르는 한화호텔앤드리조트와 호텔 브랜드 도입을 위한 양해각서(MOU) 및 기술컨설팅 계약(TSA)을 체결하고, ‘마티에(MATIÈ)’ 호텔도 유치한다고 밝혔다.

‘마티에’는 한화호텔앤드리조트가 2020년 론칭한 라이프스타일 호텔 브랜드로, 2021년에는 브리드호텔 양양, 2022년에는 마티에 오시리아를 개장해 브랜드 인지도를 높였다. 감각적인 디자인과 개인화된 경험 그리고 지역 밀착형 콘텐츠를 강점으로 평가받으며 디지털 전환을 바탕으로 서비스 범위를 확장하고 있다.

‘마티에 부산 호텔’(가칭)은 2026년 상반기 개관한다. 단기 숙박 위주인 부산역 일대에서 장기 체류에 적합한 객실과 한화호텔앤드리조트의 운영 역량을 바탕으로 차별화된 서비스를 제공할 계획이다. 관광객뿐 아니라 북항 재개발 사업으로 증가할 장·단기 체류 수요도 효과적으로 수용할 수 있을 것으로 기대된다.