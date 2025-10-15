동남권 항만 특화 인프라·산업단지 구축 총허용어획량(TAC) 중심 관리체계 개편 해저송전망 지원, 에너지 고속도로 뒷받침

[헤럴드경제=양영경 기자] 전재수 해양수산부 장관은 15일 “북극항로 시대에 대비해 해양수도권을 육성하겠다”면서 “행정·사법·산업·금융 기능을 집적화하고 그 첫 단추인 해수부의 부산 이전을 연내 완료하겠다”고 말했다.

전 장관은 이날 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 인사말을 통해 이같이 밝혔다.

그는 “국적선사와 협의해 내년부터 북극항로 시범운항을 실시하고 안전운항 기술도 차질없이 개발할 것”이라며 “동남권에 있는 주요 항만별로 특화된 인프라와 산업단지를 구축하고 이를 체계적으로 뒷받침하기 위한 범정부 추진체계를 갖추겠다”고 말했다.

기후변화에 대응하기 위한 ‘수산업 혁신’도 중점 과제로 추진한다. 전 장관은 “어선어업은 총허용어획량(TAC) 중심으로 관리체계를 개편하고 불필요한 규제는 과감히 철폐할 것”이라며 “양식업은 인공지능(AI) 기반의 스마트 전환을 지원하는 동시에 양식장 재배치, 고수온 내성 품종 개발 등을 통해 기후변화 대응을 강화하겠다”고 설명했다.

안정적인 수산물 수급관리를 위해 비축 품목 확대 등 유통체계를 개선하는 한편, 김·넙치·전복과 같은 수산식품이 더 많이 수출될 수 있도록 생산부터 수출까지 전주기 지원도 강화한다는 방침이다.

친환경·스마트 경쟁력을 강화해 ‘K-해양강국’으로 도약하겠다는 구상도 내놨다. 전 장관은 “차세대 해운산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 친환경 선박으로의 전환과 완전자율운항선박 기술 개발을 체계적으로 지원하겠다”면서 “중소선사 특별지원 확대 등을 통해 수출입 물류체계도 안정적으로 관리할 것”이라고 말했다.

아울러 “진해신항을 세계 최대의 컨테이너 항만이자 스마트 항만으로 구축하겠다”면서 “전국 주요 항만의 인프라도 지역별 특성에 맞게 확충하는 동시에 유휴 항만도 재개발해 국민을 위한 공간으로 만들어 나가겠다”고 했다.

전 장관은 또 전 국민이 해양관광을 즐길 수 있도록 복합해양레저관광도시, 해양치유센터 등을 확대 조성하고 해양생태공원, 낚시복합타운 등도 확충하겠다고 밝혔다. 해상풍력은 어업인과 상생하는 방향으로 계획입지 지정과 이익공유 모델 정착을 지원하고, 에너지 고속도로를 뒷받침하기 위한 해저송전망 설치에도 적극 협력한다는 계획이다.

전 장관은 “서해 구조물에 대한 실효적 대응과 중국 불법어업 대응, 국익 기반의 어업협상을 통해 해양주권을 빈틈없이 지켜나가겠다”면서 “국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 항만, 어선 등 해양수산 분야 각 유형에 맞춰서 안전관리를 강화할 것”이라고 말했다.