여의도·북서울꿈의숲·은평한옥마을서 잇단 독서문화 향연

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 가을, 책 읽기 좋은 계절을 맞아 서울 곳곳이 ‘책 축제’로 물든다. 영등포·강북·은평 등 자치구들이 잇달아 독서와 문화, 힐링이 어우러진 도서 축제를 열며 시민들에게 지적 여유와 휴식의 시간을 선사한다.

■ 영등포, ‘무해독서’로 마음의 쉼표를

영등포구(구청장 최호권)는 10월 15일부터 19일까지 여의도 자매근린공원에서 시민 누구나 참여할 수 있는 ‘영등포구 야외도서관: 무해독서(無害讀書)’를 연다.

‘무해독서’는 2025년 트렌드 키워드인 ‘무해력(無害力)’에서 착안했다. 자극적인 사회 속에서 해를 끼치지 않는 편안한 상태를 뜻하는 개념을 독서문화에 접목해 ‘자극 없이 순수한 독서의 즐거움’을 제안한다.

행사는 ▲빈백과 캠핑용품으로 꾸민 ‘리딩존’ ▲어린이 체험 중심의 ‘책놀이터존’ ▲세대별 프로그램이 열리는 ‘북로드존’으로 구성된다. 특히 리딩존에서는 연극배우 김민석, 신재범의 낭독회, 사서 큐레이션, 라이브 공연 등이 열려 색다른 감성을 더한다.

또 책·의자·담요가 들어 있는 ‘팝업 북키트’를 대여해 시민들이 원하는 장소에서 자유롭게 독서할 수 있다. 구는 이번 행사를 통해 “도서관을 넘어 지역사회 전체로 독서문화를 확산하겠다”고 밝혔다.

이어 10월 24~26일에는 선유도공원에서 ‘제10회 영등포 북페스티벌’이 열린다. 영등포 대표 지역축제인 ‘선유도원 축제’와 연계돼 선선한 가을바람 속 특별한 책 향연이 펼쳐질 예정이다.

최호권 구청장은 “책과 사람이 함께 숨 쉬는 무해한 독서 환경을 조성해 일상 속 여유를 누릴 수 있도록 하겠다”며 시민들의 참여를 당부했다.

■ 강북, ‘숲멍·책멍’으로 떠나는 북 트립

강북구(구청장 이순희)는 11월 1일 북서울꿈의숲에서 ‘2025 강북 책문화축제 강북(book)-트립: 숲멍·책멍 페스티벌’을 개최한다.

‘여행&힐링’을 주제로 하는 이번 행사는 강북구립도서관이 주관하며 오전 11시부터 오후 6시까지 진행된다. 개막식에서는 독서문화진흥 유공자 표창과 번동중학교 오케스트라의 공연이 펼쳐지고, 이어 로이의 마술쇼, 구각노리의 퓨전국악, 브라비즈의 팝페라 무대가 이어진다.

특히 청운답원 잔디광장에는 강북구 최초의 야외도서관이 문을 연다. ‘상상의 섬’, ‘치유의 샘물’, ‘모험의 숲길’ 등 세 가지 테마존이 구성돼 빈백과 독서텐트 속에서 자연과 함께하는 독서 체험을 즐길 수 있다.

이순희 구청장은 “도심 속 숲에서 책과 함께하는 여유로운 시간을 통해 주민들이 문학 여행을 즐기길 바란다”고 전했다.

■ 은평, ‘책과 한글’의 만남

은평구(구청장 김미경)는 10월 18일 한문화공영주차장에서 ‘은평, 책과 한글에 반하다’를 주제로 ‘은평도서문화축제’를 개최한다.

이번 축제는 은평한옥마을 일대에서 열리는 ‘북한산 한문화 페스타’와 연계해 진행되며, 오전 10시부터 오후 5시까지 도서관 체험 부스, 독서유공자 시상식 등이 이어진다.

특히 에어텐트 속 야외도서관이 설치돼 시민 누구나 자유롭게 책을 읽고 휴식을 취할 수 있다. 부스 프로그램으로는 ▲한글 붓글씨 체험 ▲순우리말 찾기 ▲무드등 만들기 ▲전통 호패 스탠실 체험 등 다채로운 활동이 마련된다.

김미경 구청장은 “책은 삶의 지혜와 꿈을 담은 친구, 한글은 그 가치를 빛내는 문화유산”이라며 “이번 축제가 은평이 독서문화의 중심지로 거듭나는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

■ 가을, 서울이 ‘책의 도시’로 물든다

서울의 자치구들이 앞다퉈 독서축제를 여는 배경에는 ‘책 읽는 도시 서울’로의 문화 확산 움직임이 있다. 각 구는 도서관을 실내 공간이 아닌 열린 문화의 장으로 확장하며, ‘독서+휴식+체험’이 어우러진 복합형 축제를 통해 시민과의 거리를 좁히고 있다.

독서가 취미를 넘어 힐링의 수단이자 공동체 문화로 자리 잡는 가을, 서울은 지금 ‘책의 도시’로 물들고 있다.