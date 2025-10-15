[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 지난 2일 지앤엘에스티(대표 김한용)와 야라키리트레이드(대표 임알렉산더)로부터 총 5000만 원의 장학기금을 전달받았다.

두 대표는 각각 2천 5백만 원씩 재단법인 강서구장학회에 기탁했으며, 장학기금은 어려운 환경에 놓인 학생들의 학업 지원에 쓰일 예정이다.

㈜지앤엘에스티는 강서구에 소재하며 다년간 물류 운송 경험을 바탕으로 전 세계를 잇는 물류 서비스를 제공하고 있다. 김 대표는 강서구장학회 운영위원으로서 지역사회 인재 육성을 위해 다양한 활동을 하고 있다.

㈜야라키리트레이드는 자동차 무역업체이며, 임 대표는 우즈베키스탄 국적의 고려인으로 어린 시절 어려운 환경을 이겨낸 경험을 바탕으로 학생들의 학업 지원을 위해 기부를 결심했다. 이번 기부는 강서구 최초 외국인 기부로 다문화사회 상호이해와 협력의 모범 사례로 평가받고 있다.

구는 어려운 환경에서 학업을 이어가는 학생들을 돕기 위해 장학금 후원자를 모집하고 있다.

후원은 개인과 기업 명의 모두 가능하며, 금액과 기간을 자유롭게 선택할 수 있다. 정기 후원, 1회 후원 모두 가능하며, 기부금 영수증 발급을 통해 연말정산 시 세제 혜택도 받을 수 있다.

강서구장학회는 2001년 설립 이후 올해까지 총 1943명 학생에게 24억 9000여만 원의 장학금을 지원했으며, 경제적 어려움을 겪는 학생들이 학업에 매진할 수 있도록 지원을 이어가고 있다.

진교훈 구청장은 “인재 육성을 위한 소중한 장학기금 후원을 깊이 감사드린다”며 “학생들이 희망을 품고 학업에 전념할 수 있도록 폭넓은 장학 지원 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.