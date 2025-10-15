사회적경제기업·소상공인 참여로 지역 제품·서비스 소개 주민 체험 중심의 사회적경제 축제, 구청 앞 바람마당·잔디마당서 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 10월 18일 오후 1시부터 7시까지 성북구청 앞 바람마당과 잔디마당에서 ‘성북구 사회적경제한마당, 모두의 향연’을 개최한다.

이번 행사는 추석 연휴 이후 가족과 함께 즐거운 시간을 보내고 싶은 주민들에게 지역의 사회적경제를 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

성북구는 지역 내 사회적경제기업과 소상공인들이 참여해 주민들에게 제품과 서비스를 소개하고 함께 즐기는 자리로 행사를 준비했다. 매년 가을 열리는 이 축제에서는 사회적경제가 일상과 멀리 있지 않음을 느낄 수 있도록 다양한 사회적경제 조직들이 매력적인 제품과 서비스를 선보인다.

지난해 약 4000여 명의 주민이 참여해 성황을 이룬 행사인 만큼, 올해는 더 많은 주민이 가족과 함께 가을 오후를 즐길 수 있도록 다채로운 프로그램을 마련했다.

성북구는 “상생과 연대, 지역사회의 지속가능한 발전, 환경, 돌봄 등 사회적경제가 추구하는 가치를 주민들이 즐거운 분위기 속에서 직접 느끼시길 바란다”고 밝혔다.

구는 또한 “선선한 가을 오후에 많은 주민들이 가족과 함께 참여해 성북구의 사회적경제를 이해하는 시간이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

행사 관련 자세한 내용은 성북구청 홈페이지 ‘새소식’에서 확인할 수 있으며, 공동주최 기관인 성북구 사회적경제센터에서도 문의 가능하다.