새활용 놀이터, 가족사랑 포토존, 파라솔 휴식존 등 설치해 아이들에게는 안전한 놀이공간을, 부모들에게는 쉼터 제공... 가족의 성장 단계 테마 부스 및 세계 각국의 문화 체험할 수 있는 국제 테마 부스 조성, 정오에는 성진 스님 토크콘서트

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 10월 18일 오전 11시부터 오후 4시까지 대학로 마로니에공원에서 ‘2025 종로 가족사랑 어울림한마당’을 개최한다.

주말 나들이를 나온 시민과 관광객들이 가족 사랑의 가치를 되새기고, 함께 어울릴 수 있도록 다채로운 체험과 놀이, 공연, 이벤트로 구성했다.

이날 마로니에공원은 ‘가족 나들이 휴식·체험 공간’으로 변신한다. 구는 재활용품을 활용한 새활용 놀이터와 가족사랑 포토존을 설치하고 파라솔 휴식존을 마련해 아이들에게는 안전한 놀이공간을, 부모들에게는 여유로운 쉼터를 제공할 계획이다.

‘가족사랑 체험마당’에서는 가족의 성장 단계(형성기–확대기–축소기–재정립기)를 주제로 한 생활주기 테마 부스를 조성한다. 세계 각국의 문화와 놀이를 체험할 수 있는 국제 테마 부스, 성균관대 WEM 학회가 참여한 메타버스 기반 게임 체험 부스를 운영해 세대 간 소통의 장을 넓힌다.

아울러 아동 권리를 놀이로 배우는 체험 프로그램을 진행하고, 종로·혜화경찰서 및 아동보호기관과 함께 ‘아이사랑 캠페인’을 전개한다. 다양한 가족의 형태를 이해하고 존중하는 ‘가족 사랑 캠페인’ 또한 펼치며 사회적 공감대를 확산한다.

풍성한 축하 무대도 이어진다. 종로문화재단, 서울노인복지센터, 경희대 이화태권도 시범단이 흥겨운 공연을 선보이고 정오부터는 성진 스님이 ‘긍정심리학으로 보는 행복한 가족의 비밀’을 주제로 토크콘서트를 진행한다.

정문헌 구청장은 “주말을 맞아 사랑하는 가족과 마로니에 공원에서 즐겁고 특별한 추억을 만들어 가길 추천한다”며 “이번 행사가 다양한 가족이 소통하고 교류하는 장이 되어 존중과 배려의 문화를 확산하고, 가족 중심의 사회 분위기를 조성하는 데도 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.