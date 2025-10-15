트럼프 “中, 의도적으로 美 대두 구입 안해” “우리 대두 농가에 어려움...경제적 적대행위” “식용유 등 교역 중단 방안 검토중”

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 중국이 미국산 대두 수입을 중단한 것이 경제적인 적대행위라며, 이에 대한 보복 조치로 식용유 등에서 중국과의 교역을 중단하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망(SNS) 플랫폼 트루스소셜에 “중국이 의도적으로 미국의 대두를 사지 않고 우리 대두 농가들에 어려움을 주는 것은 경제적으로 적대적인 행위라고 믿는다”고 게시했다. 그는 이어 “우리는 식용유를 우리 스스로 손쉽게 생산할 수 있으며, 중국으로부터 그것을 구입할 필요가 없다”고 말했다.

중국의 대두 수입은 미국과의 무역협상에서 중요한 열쇠다. 대두 시장에서 큰 손이었던 중국은 지난해까지 수입물량의 절반 가량을 미국에서 수입해왔는데, 지난 4월 미국이 관세 55% 부과 등으로 무역전쟁을 시작하자 미국산 대두 수입을 중단했다. 중국은 브라질 등 대체 시장으로 눈을 돌려, 지난달 대두 수입량이 역대 최고치를 기록할 정도로 성과를 거뒀다.

미국의 대두 농가는 트럼프 대통령에게도 중요한 핵심 지지층이다. 트럼프 대통령이 중국의 미국산 대두 수입 중단을 비판하며 식용유 등 교역 중단 카드를 낸 것은 자신의 지지 기반인 농민층을 챙기는 모습을 강조하는 것으로 보인다. 한편으로는 이달 말 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 앞두고 협상력을 끌어올리기 위한 포석으로 풀이된다.