4월 예고한 선박 입항수수료 부과 시작 美 t당 7만원 vs 中 t당 8만원 같은 날 부과 中, ‘마스가’ 상징 한화오션 美자회사 5곳 제재 李대통령 방문한 필리조선소 등 포함 ‘무역전쟁 유탄’ “한화, 美 301조 조사 협조해 中 이익 해쳤다”는 이유

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국의 희토류 수출통제에 미국이 100% 추가 관세로 맞서는 등 양국의 관세전쟁이 도널드 트럼프 대통령의 유화제스처로 진정 국면에 들어갔지만, 14일 미중 상호간에 입항수수료를 부과하는 해운전쟁이 본격 점화하며 다시 긴장이 고조되고 있다.

美, t당 7만원 부과하자 中, t당 8만원 맞불

미국과 중국은 이날 지난 4월 예고한 입항 수수료를 부과하기 시작했다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 정부는 무역대표부(USTR)가 지난 4월 예고한대로 중국 기업이 운영하거나 소유한 선박에 순t당 50달러(약 7만원)의 입항 수수료(단계적으로 인상해 2028년 t당 140달러)를 부과하는 정책을 이날 발효시켰다.

또 중국이 아닌 다른 나라 기업이 운영하는 선박이라도 중국에서 건조된 경우 순t당(2025년 18달러→2028년 33달러)과 컨테이너 기준(2025년 120달러→2028년 250달러) 중 높은 비용을 입항 수수료로 부과한다.

트럼프 행정부가 도입한 이번 조치는 중국의 조선·해운 산업을 견제하고, 미국산 선박 건조를 장려하기 위한 것이다.

중국도 미국의 입항수수료 조치에 대한 맞불 차원에서 이날부터 미국 선박에 대해 입항 수수료를 부과하기 시작했다.

미국 기업·단체·개인이 소유하거나 운영하는 선박, 미국 기업·단체·기업이 직간접적으로 25% 이상 지분을 보유한 기업 또는 조직이 소유·운영하는 선박, 미국 국기를 게양한 선박, 미국에서 건조된 선박이 중국 항구에 정박하는 경우 순t당 400위안(약 8만원)을 부과한다.

수수료는 2026년 4월 17일부터 순t당 640위안(약 12만7000원), 2027년 4월 17일부터는 880위안(약 17만5000원), 2028년 4월 17일부터는 1120위안(약 22만3000원) 등 순차적으로 오르게 된다.

단, 중국에서 건조된 선박과 수리를 위해 중국 조선소에 입항하는 빈 선박 등에는 이 같은 수수료가 면제된다.

미중의 이번 입항 수수료 갈등은 양국간에 최근 고조되고 있는 신경전의 연장선상에 있는 것으로 보인다.

중국이 지난 9일 희토류 수출 통제 조치를 발표하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일 중국에 100%의 추가 관세를 부과하고 핵심 소프트웨어 수출을 통제하겠다고 발표했다. 이들 조치는 11월 시행된다.

경주에서 오는 31일 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미중 정상회담이 열릴 때 양측이 현재의 갈등 양상을 이어갈 것인지, 극적 타개책을 도출할 지 주목된다.

中정부, 한화오션 美자회사 제재도 발표

한편, 중국 정부는 이날 한화오션의 미국 자회사 5곳을 겨냥한 제재 조치를 발표했다.

중국 상무부는 14일 “미국이 중국에 대해 취한 해사·물류·조선업 (무역법) 301조 조사 조치에 반격하기 위해 ‘한화오션주식회사 5개 미국 자회사에 대한 반격 조치 채택에 관한 결정’을 공표한다”고 밝혔다.

제재 대상 업체는 한화쉬핑과 지난 8월 이재명 대통령이 방문한 바 있는 미국 펜실베이니아주 필라델피아 한화 필리조선소, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스 등 5곳이다.

중국 정부는 중국 내 조직·개인이 이들 업체와 거래·협력 등 활동하는 것을 금지한다고 말했다.

중국 상무부 대변인은 별도 입장문에서 “미국이 중국 해사·물류·조선업에 대해 301조 조사를 하고 조치를 취한 것은 국제법과 국제 관계의 기본 준칙을 심각하게 위반했고, 중국 기업의 합법적 권익을 심각하게 훼손했다”면서 “한화오션주식회사의 미국 자회사는 미국 정부의 관련 조사 활동에 협조하고 지지해 우리나라(중국)의 주권과 안보, 발전 이익에 위해를 끼쳤다. 중국은 이에 강한 불만과 단호한 반대를 표한다”고 말했다.

대변인은 이어 “중국은 미국과 관련 기업이 사실과 다자 경제·무역 규칙을 존중하고, 시장 경제와 공평 경쟁 원칙을 준수하기를 촉구한다”며 “조속히 잘못된 처사를 바로잡고 중국의 이익 훼손을 중단하기를 촉구한다”고 덧붙였다.