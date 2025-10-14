검찰 “본인이 피해자 아닌 사건 담당할 것” 백 경정 “인력과 자원을 보강하길 희망”

[헤럴드경제=안효정 기자] 서울동부지검은 이재명 대통령의 지시에 따라 백해룡 경정이 ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 수사에 참여하게 되면 별도의 수사팀을 구성하기로 했다.

동부지검은 14일 언론 공지문을 내고 “백 경정은 수사외압·은폐 의혹의 고발인 또는 피해자의 지위”라며 “본인이 고발한 사건 등을 셀프 수사하는 것은 공정성 논란을 야기하는 등 문제의 소지가 있다”고 밝혔다.

그러면서 “백 경정이 파견될 경우 의사를 존중해 기존 합동수사팀과 구분된 별도 수사팀을 구성하되 인천지검 마약 밀수사건 수사 은폐 의혹 등 백 경정이 피해자가 아닌 사건 수사를 담당하게 할 것”이라고 설명했다.

이렇게 되면 검찰과 경찰, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등 수사관들로 구성된 기존 수사팀은 변함없이 맡던 수사를 이어가게 된다. 이후 백 경정이 합류하게 되면 별도의 수사팀이 일부 수사 영역을 담당할 것으로 보인다.

백해룡 경정(서울 강서경찰서 화곡지구대장)은 전날 헤럴드경제와 통화에서 “대통령의 명령 속에는 백 경정을 파견시켜서 마약 게이트 수사를 제대로 진행하라는 의미가 담긴 것으로 안다”며 “파견 명령이 나더라도 인력과 자원을 보강해서 새롭게 꾸려서 갔으면 하는 바람”이라고 말했다.