“극초음속 미사일 화성-11마 요격 조금 떨어져도 가능” “캄보디아 국민 대상 납치 우리군 투입 대응 취지 공감”

[헤럴드경제=전현건 기자] 진영승 합동참모의장은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 기념 열병식에서 공개한 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-20형이 러시아의 기술 지원을 받았을 가능성에 대해 “가능성이 충분히 있다”고 밝혔다.

진 의장은 14일 서울 용산구 합참 청사에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 유용원 국민의힘 의원의 관련 질의에 이같이 답했다.

아울러 열병식에서 함께 공개된 극초음속 미사일 화성-11마를 우리 군이 방어할 수 있느냐는 질문에는 “조금은 요격률이 떨어진다고 하더라도 요격할 수 있다”고 말했다.

진 의장은 “우려하는 부분은 군도 아주 심각하게 생각하고 있고, 대신 아직 이것에 대한 (북한의 실질적인) 기술적 부분은 (확인해볼) 여지가 좀 있다”며 “그럼에도 불구하고 군은 그에 대한 대응체계에 대해 면밀하게 준비하겠다”고 강조했다.

진 의장은 열병식 자체에 대해 “비가 오는 속에서도 행사를 진행했다는 게 인상 깊었고 또 많은 인원과 장비를 동원해 북한의 작전 사항을 현실화하려고 한다는 걸 느꼈다”고 평가했다.

그는 민간 위성을 군 정찰에 활용할 계획이 있느냐는 질문에는 “군 정찰 전용 위성뿐만 아니라 민간 위성도 같이 활용해 정보를 짧은 시간 안에 또 반복해서 볼 수 있는 건 중요하다고 생각하며, 실제로 그렇게 사업을 추진하고 있다”고 말했다.

한편 이날 국감에서는 최근 캄보디아에서 발생한 우리 국민 대상 납치·피살 사건에 대한 군의 대응 필요성도 논의됐다.

박선원 더불어민주당 의원은 최근 캄보디아에서 발생한 한국인 대상 범죄 사건을 언급하며 “국민 보호를 위해 우리 해군 전력을 긴급 투입할 필요가 있다”고 말했다.

이에 진 의장도 “취지에 공감한다”고 동의했다.