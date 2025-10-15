총 3개사 4개 차종 4만2388대 시정

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 현대자동차㈜, 케이지모빌리티㈜, 스텔란티스코리아㈜에서 제작·수입·판매한 4개 차종 4만2388대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 15일 밝혔다.

아이오닉6 2만4705대는 충전도어 커버 설계 미흡으로 인해 주행 중 커버가 이탈될 가능성으로 24일부터 시정조치에 들어가고, GV60 1만617대는 앞 창유리 상단부 몰딩 제조 불량으로 인해 주행 중 몰딩이 이탈될 가능성으로 22일부터 시정조치에 들어간다.

무쏘EV 6580대는 고전압 시스템 제어장치 설계오류로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성으로 15일부터 시정조치를 진행하고 있다.

또 스텔란티스 짚그랜드체로키(하이브리드) 486대는 전기구동 제어장치 설계 오류로 인해 주행 중 구동력을 상실할 가능성으로 15일부터 시정조치를 진행하고 있다.

한편 소유 차량의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.