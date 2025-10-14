[헤럴드경제=서정은 기자] 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아의 캐피탈마켓그룹은 판교에 위치한 프라임 오피스 자산 ‘판교 테크원 타워’의 매각 자문을 성공적으로 완료했다고 14일 밝혔다.

이번 거래는 약 2조원 규모로 국내 오피스 시장 사상 최대 매각가를 기록, 판교 권역 내 최고 수준의 평당가를 달성했다. 해외 투자자, 전략적 투자자(SI), 실사용자 등 폭넓은 투자자층을 대상으로 맞춤형 마케팅을 전개했고, 다수의 잠재 매수자를 확보해 경쟁 입찰을 성사시켰다.

‘판교 테크원 타워’는 약 6만평 규모의 신축 프라임 오피스 빌딩으로 정보기술(IT) 기업과 스타트업이 밀집한 핵심 입지에 위치해 있으며 우수한 접근성과 견고한 수요 기반을 바탕으로 높은 시장 선호도를 갖춘 자산이다.

최주상 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 캐피탈마켓그룹 상무는 “판교 테크원 타워는 다양한 투자자층의 참여를 통해 자산의 가치를 극대화한 사례”라며 “정교한 투자자 타겟 전략과 시장에 대한 폭넓은 인사이트가 이번 거래 성사의 핵심”이라고 말했다.