하이브 소속 가수들의 음악으로 구성된 K-POP 랜덤댄스 무대 펼쳐져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 19일 오후 신촌 연세로 차 없는 거리에서 딩가딩가 스튜디오와 협업해 ‘신촌 랩소디’ 랜덤댄스를 개최한다.

이날 기획사 하이브 소속 가수들의 음악으로 구성된 K-POP 랜덤댄스 무대가 펼쳐진다. 올해 신촌에서 열리는 마지막 랜덤댄스로 다음 달에는 이대 대현문화공원에서 이어갈 예정이다.

지난달 정기 연고전 시즌과 맞물려 열린 ‘연세로 댄스랩소디’는 수많은 청년과 외국인들이 흥겹게 어울리는 장으로 신촌이 젊음과 댄스 문화의 중심지임을 나타냈다.

이번 ‘신촌 랩소디’는 이러한 흐름을 한층 더 확장한다. 이날 오후 1시 30분부터 20분간 전문 댄서팀의 특별 무대에 이어 오후 2시부터 K-POP 음악에 맞춰 자유롭게 춤추는 랜덤댄스가 펼쳐진다.

중학생 이상 100명까지 참가할 수 있으며 딩가딩가 스튜디오 인스타그램을 통해 신청 접수가 이뤄진다.

이 같은 행사는 대학 상권의 활력과 K-POP 콘텐츠의 만남을 통해 신촌을 ‘K-POP 공간’으로 자리매김하게 하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이성헌 서대문구청장은 “지난달 행사가 대학가의 젊음과 활력을 보여주었다면 이달은 K-POP 콘텐츠와 함께 새로운 매력을 더하게 될 것”이라며 “앞으로도 신촌을 누구나 참여해 즐길 수 있는 젊음과 문화의 공간으로 가꾸어 가겠다”고 말했다.